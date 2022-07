Bytyqi: Těším se na obhajobu. A pak i na jídelní kolečko po balkánských specialitách

Až dnes se dočká další obhajoby. Se stejným trenérem – Lukášem Konečným –, ovšem novým manažerem Burimem Sylejmanim a ve vlasti svého otce, Kosovu.

Lidovky.cz: Dva a půl roku čeká na obhajobu pásu končí. Jak se těšíš?

No, sakra hodně, je to dlouhá doba. Kvůli té pauze jsem se trochu i bála váhy, ale nakonec si to vše sedlo v přípravě hezky a vše šlo v pohodě.

Lidovky.cz: Z kolika jsi shazovala?

Začínala jsem na nějakých skoro 57 kilogramech, což je deset kilo nad limit, takže to nebyla úplně sranda, ale teď už mi zbývá poslední kilčo (rozhovor vznikal v úterý) a to už je pohoda, to dodělám na vodě. Na to, jak jsem se toho bála, tak dobré.

Lidovky.cz: Takže po dvou a půl letech pekáč buchet?

Je to tak. Je tam. (směje se)

Lidovky.cz: Je to příjemné?

Vlastně ani není, nějak jsem si na ten pupíček zvykla, líbil se mi. Teď, jak jsem zase hladová, tak je to takové nic moc. Ale co bych pro ten pás nevytrpěla.

Lidovky.cz: A jak to bude dál? Ať titul obhájíš, nebo ne, zůstaneš v atomu?

Brala jsem to tak, že shazování na tento duel rozhodne. Ale jelikož mi to šlo fakt dobře, tak si myslím, že v této váze asi chvilku ještě budu. Není důvod něco měnit. O váhu výše má pás WBC Tina Rupprechtová a ta prý chce jít se Seniesou Estradovou (skvělá Američanka a šampionka WBA), takže uvidíme, jak to tam dopadne. Ale i kdybych šla nahoru, tak bych si ráda nechala pás také v atomu.

Lidovky.cz: Co víš o své mexické soupeřce Elizabeth Lopézové?

Má jen 145 centimetrů na výšku, takže je hodně maličká, hodně tlačí dopředu. Trochu mi radila i naše společná soupeřka, Ana Arrazolová (Bytyqi ji v titulovém souboji na deset kol porazila, Lopézová ve čtyřech kolech remizovala), prý hodně plave a chodí napřed hlavou, tak si na to mám dávat pozor.

Lidovky.cz: Oficiálně je mezi vámi 19 centimetrů rozdílu. Kam trefit? Tam není prostor pro úder, pokud se dobře zabalí...

Tak ten rozdíl nebude takový, reálně to bude patnáct čísel, ale pořád to je hodně. Uvidím, jak se s tím popasuji, budu si ji chci držet na dálku, což vím, že mi nepůjde, takže se budu muset hodně hýbat, na čemž jsme teď hodně pracovali. Nečeká mě nic snadného, nemám ráda menší soupeřky, protože většinou jsem to já, já musím tlačit a tohle mi úplně nesedí.

Lidovky.cz: Viz. tvá velká bulharská rivalka Teodora Bačevová. A i ta byla vyšší.

Máš pravdu. Bude to výzva. Ale o titul už to nemůže být snadné, ostatně ve světovém žebříčku atomové váhy jsme vedle sebe, já šestá, ona je sedmičkou, takže rozhodně mě nečekaná nic lehkého. Původně jsme s manažerem přemýšleli, že bychom na rozjezd po té delší pauze dali lehčí soupeřku, to by ale neprošlo zase u WBC, takže je to tak, jak to je, a jdeme do toho.

Lidovky.cz: Když jsi zmínila manažera. Tak pojďme na toto téma, s kým jsi nyní v Kosovu a s kým ses na tento duel připravoval?

V rohu budu mít stále Lukáše Konečného a svého bráchu Sébu, v hledišti tátu, doma zůstala jen maminka, na tom se nic nemění. To, že zůstanu s Lukášem byla moje podmínka, když se řešil můj přestup pod nového manažera a promotéra Burima Sylejmaniho.

Lidovky.cz: A jak se ten přestup urodil? Protože Sylejmani žije v Magdeburgu, kde sídlí také tvá bývalá stáj SES Boxing.

Všechno to začalo tou koronou. V únoru 2020 jsem dostala od SES poslední výplatu, už tehdy jsem vlastně neměla smlouvu, ale fungovala na vzájemnou ústní dohodu. Pořád jsem čekala, do června, července, ale pak jsem si řekla, že nechci utratit všechny úspory a nastoupila jsem do práce. A ze strany SES ani nadále nepřicházela žádná další nabídka na spolupráci, dva roky jsem se takto dá se říct plácala, měla vložené zápasy, na ten titulový nebyly peníze, až se teď ozval Burim, zda bych nechtěla k němu do stáje. Nejdříve jsem nechtěla, ale táta, který ho zná, tak mi řekl, ať si alespoň vyslechnu nabídku, tak jsem souhlasila, odjeli jsme do Magdeburgu, kde mi Burim nabídl opravdu krásné podmínky, takže jsem na to kývla, končím i v práci a další tři roky se mohu naplno věnovat sportu, který miluji. Je to Burimiho první galavečer, další plánuje v Magdeburgu, vedle mě si k sobě stáhl další kosovské Albánce, protože odsud sám pochází, tak uvidíme, jak se bude dařit.

Lidovky.cz: Takže po finanční stránce by to mělo být v pohodě?

Říkal, že na tři roky finanční plán má a za těch podmínek, které všichni máme, tak je to schopen ufinancovat. Věřím, že ty tři roky vše bude fungovat a odboxuji si to než půjdu do důchodu.

Lidovky.cz: Plánuješ ve třiceti skončit a založit rodinu?

Je fakt, že to vychází přesně do té třicítky, uvidíme, co bude pak. (pousměje se)

Lidovky.cz: Nebojíš se, že by mohl Ulf Steinforth z SES dělat časem problémy?

Rivalita mezi oběma asi bude, jsou to dva kohouti na jednom smetišti, jak se říká. Ale spíše si myslím, že to bude zdravě konkurenční boj. Já i když jsem dostala tu nabídku, tak jsem si nejdříve sedla s Lukym (Konečným) a poprosila ho, aby si s manažerem promluvil, nechtěla jsem to Lukymu rozházet. Ten mu zavolal, řekl mu podmínky, které jsem dostala, Ulf na to řekl, ať mu dáme den čas, že se pokusí něco vymyslet, druhý den zavolal, že nic nevymyslel, ať to podepíšu, že mi drží palce dál v kariéře. Prostě, i když jsme už neměli nějakou dobu žádnou smlouvu, tak jsem se chtěla zachovat férově, takže věřím, že žádné budoucí problémy, nebo házení klacků pod nohy tam nebude. Že půjde opravdu o konkurenční souboj, který nás bude všechny posouvat.

Lidovky.cz: A ta nabídka teda byla i lepší než podmínky, které jsi ještě před covidem měla u SES?

Jsou, a to je i důvod, proč jsem se rozhodla skončit v práci. Protože já už najela na pracovní režim, nechtěla jsem ho opouštět, ale za těch podmínek se mi to vyplatí. Teda s tím, že nekončím úplně, ráda bych si nechala do budoucna do práce otevřené vrátka.

Lidovky.cz: A jak to vypadá v Kosovu? Máš za sebou tiskovku, jak probíhala?

Tady v Kosovu je všechno trochu jiné, jejich mentalita je úplně jiná. Nikdo vlastně ani neví, jestli bude plná hala, nebo ne, vypadá to, že asi ano, poznávají nás lidi na ulicích, na tiskovce bylo asi sedm novinářů, i dva regionální, všechny hlavní televize.

Lidovky.cz: Mimochodem, hala má zajímavý název: Palestra „Bill Clinton“...

Vím, vím. To je taková kosovská specialita zavděčit se Američanům. To jsou už ale takové ty místní kulturní věci, kterým já nerozumím, neřeším. Já doteď v hale ani nebyla, takže ani nevím, jaká je kapacita, jak vypadá. Manažer mi řekl, že se mám soustředit na svůj zápas, nic jiného, tak se tím řídím. Jsem za to i ráda, že nemusím řešit nic, kromě svého duelu a výkonu.

Lidovky.cz: Nejde se ještě nezeptat, co tvé oblíbené vítězné donuty?

Jak jsem v Kosovu, tak jsem zjistila, že ani nepotřebuji donuty, byť jsem si je tady vyhlídla, ale mám už takový seznam, co vše tady oběhnu, jaká místní jídla vyzkouším. Takže za vítězství bude takové moje malé balkánské kolečko plné jídla.

Lidovky.cz: A na závěr: na stejné akci bude proti Sanelu Hasanovičovi (4-0-1, 4 KO) boxovat Pavel Šour (15-10, 10 KO) ze stáje Patron Boxing. A na rovinu, Srb vypadá jako dosud jeho nejsnadnější zahraniční soupeř...

Totéž jsme si říkali i s Lukym. Pokud Pavel po případě na Pejsara (boxovali spolu na konci června) příliš nepovolil a makal dál, což sám říká, že ano, protože má v plánu ještě rozlučkový zápas v říjnu, tak v tom zápase nějaké šance určitě má. A myslím si, že i dost velké. Jenom si to nesmí pokazit v hlavě.