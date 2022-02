Hokejový bizár: Kanaďanky nastoupily proti Ruskám s respirátory, soupeřky nedodaly výsledky testů

Kanaďanky zatím nastřílely třiadvacet gólů. Švýcarky zdemolovaly 12:1, třetí nejlepší celek světa – Finky – pokořily zase 11:1. Pokud se reprezentantky země javorového listu nebudou více šetřit, dá se podobný scénář očekávat i proti Ruskám.

Východoevropský celek figuruje na třetím místě, jelikož švýcarské bronzové medailistky ze Soči porazil 5:2. Ze sobotního klání s USA si odnesl porážku 0:5 a v úterý jej čeká ještě boj s Finskem o co nejlepší pozici pro čtvrtfinále. Neočekává se, že by mohl Kanaďanky obrat o body.

Jen pro ilustraci, Rusky v posledních dvaceti letech odehrály s Kanadou čtrnáct zápasů a čtrnáctkrát prohrály. Ve třinácti případech inkasovaly alespoň pět gólů, jednou „pouze“ čtyři. V dubnu 2012 na světovém šampionátu dokonce zaznamenaly ostudný debakl 1:14.

Olympijští sportovci z Ruska Olympijští sportovci z Ruska : Kanada Kanada 1:4 (0:2, 1:2, -:-) Góly:

37:21 Šochinová (Vafinová) Góly:

02:09 Nurseová

02:29 Fillierová (Fastová, Rattrayová)

27:45 Rattrayová (Spoonerová, Nurseová)

30:29 Ambroseová (Johnstonová, Staceyová) Sestavy:

Gredzenová (32. Sorokinová) – Pirogovová, Savoninová, Pečnikovová, Šibanovová (A), Smirnovová, Provorovová, Batalovová – Bratiševová, Faljachovová, Šochinová (C) – Pavlovová, Dobrodějevová, Koržakovová – Bolgarevová, Vafinová (A), Lučnikovová – Kadirovová. Sestavy:

Desbiensová (Maschmeyerová) – Larocqueová (A), Fastová, Ambroseová, Thompsonová, Bellová, Zandeeová-Hartová, Sheltonová, Staceyová – Jennerová, Clarková, Poulinová (C) – Fillierová, Spoonerová, Rattrayová – Johnstonová, Nurseová, Turnbullová (A) – Saulnierová, Maltaisová. Rozhodčí: Jermaková, Rapinová – Lovensnová, Sainiová Přejít na on-line reportáž

Ve druhém mači si Švýcarky s Finkami půjdou za první výhrou v turnaji. Pokud by se náhodou umístily na čtvrtém a pátém místě skupiny, zopakovaly by si svůj souboj i ve čtvrtfinále. Suomi v Pekingu vzbuzují o trochu lepší dojem a v utkání by měly z pozice bronzových medailistek z posledního MS i ZOH zastávat roli poměrně jasných favoritek.

Obě mužstva se utkávají takřka neustále. V předešlých deseti letech Finky klopýtly jen dvakrát z celkových šestnácti setkání. A to se jejich poslední prohra vztahuje ještě k přátelskému zápasu z prosince 2019.