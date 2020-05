Mohla to být rvačka století. Nezkrotný Tyson se kvůli bývalé ženě sápal na Jordana

NEW YORK / PRAHA Kolem slavného boxera Mika Tysona je v posledních týdnech hodně rušno. Na internetu se stalo virálním video, na kterém brzo čtyřiapadesátiletý bývalý absolutní šampion těžké váhy předvádí svoji formu a mluví o návratu do ringu.

Do toho se objevily spekuluje, že se v roce 1988 málem popral s neméně slavným basketbalistou Michaelem Jordanem.



Kdyby na tuto bitku došlo, mohla klidně změnit sportovní dějiny, naštěstí se tak nestalo. A její očití svědci se o průběhu doteď dohadují.

Jisté je jedno: sportovní legendy v době největší slávy – boxer Mike Tyson a basketbalista Michael Jordan se před dvaadvaceti lety objevili na oslavě narozenin a navzájem se provokovali.

Od té doby se vzpomínky účastníků na onen večer v jedné z luxusních chicagských restaurací rozcházejí.



Tři svědci – bývalý hráč amerického fotbalu za Chicagi Bears Richard Dent (oslavenec), jeho trenér Mike Ditka a bývalý manažer Tysona Rory Holloway – se ale ve vyprávění své verze příběhu z oslavy v jedné z luxusních chicagských restaurací neshodují.

Asi vás napadne, proč se večírek z roku 1988 řeší nyní. Odpověď se jednoduchá, Holloway se snaží prodat knihu Timing the Beast: The Untold Story of Team Tyson, která má vyprávět zákulisní příběhy z týmu kdysi nezastavitelného boxera.

Jordan vyděšený nebyl

„Michael Jordan vypadal, jako by spatřil ducha,“ píše se v knize.

Podle Hollowayových vzpomínek byl sice střet dvou hvězd spíš k smíchu než děsivý, navíc mladý boxerský dravec by Jordana údajně nikdy neuhodil, jenže právě slova o vyděšené basketbalové ikoně se nelíbí Dentovi, který autora knihy označil za lháře.

„Nikdy jsem neviděl, že by se Jordan něčeho nebo někoho bál,“ tvrdí i dnes Dent.

V knize se píše, že si Tyson dal několik drinků a začal být agresivní. S Jordanem si to chtěl vyříkat ohledně své tehdejší ženy Robin Givensové, se kterou měl mít podle bulváru Jordan v minulosti poměr. Hádka probíhala dle popisu přímo před očima Denta, Ditky a věhlasného boxerského promotéra Dona Kinga.

Vztah Tysona s Givensovou byl v té době řádně propíraný médii kvůli četným hádkám, pár se definitivně rozvedl na jaře 1989.

„Mike má jako každý chlap pořádné ego. Přemohla ho žárlivost ve spojení s pitím. Požádal jsem obsluhu, ať mu začne pití ředit, protože mi bylo jasné, že to nedopadne dobře, ale už bylo pozdě. Začal na Jordana útočit s tím, že spal s Robin. Jordan vůbec nevěděl, co má dělat a vypadalo to, že má pěkný strach. Mika jsme radši drželi, protože řval, že Jordanovi nakope zadek,“ tvrdí Holloway.

U Jordana s nadáváním nezůstalo, Tyson se opřel i do Ditky, kterého nazval rasistou a oslavence Denta se ostře zeptal, proč si takové hosty na oslavu zve.



Ať je jakákoliv verze pravdivá, na bitku tehdy pětadvacetiletého Jordana s o tři roky mladším Tysonem nedošlo. A sportovní fanoušci mohou být rádi, basketbalová ikona by si z ní nejspíše odnesla nepříjemná zranění, nejmladší mistr světa těžké váhy by pak skončil za mřížemi dříve než se tak stalo v roce 1992.

Reakci obou hlavních aktérů se americkým novinářům získat nepodařilo.