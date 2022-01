Sáblíková si poranila nohu, přijde o evropský šampionát. Na Peking se dál chystá

Čtyřiatřicetiletá česká hvězda dlouhých tratí se na soustředění v Collalbu zranila po pádu a nárazu do mantinelu.

„V zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna,“ popisovala Sáblíková v tiskové zprávě nehodu, po které má na noze osm stehů.

„Měla jsem štěstí v neštěstí, neporanila jsem si žádnou šlachu, žádný sval, je to jen kožní a podkožní záležitost, naštěstí to nebude tak hrozné,“ uklidňovala.

O čem ještě Sáblíková prostřednictvím své zastupující agentury Sport Invest informovala?

O konzultacích na dálku s českými doktory

„Vzhledem k tomu, že jsem byla v nemocnici v Bolzanu, snažili se tam dovolat naši doktoři, Jarda Pilný a Jirka Dostal, konzultovali, co a jak, co budeme dělat, jestli mě mají převézt do Česka, nebo ne. Samozřejmě cesta by byla náročná, když mě pustili z nemocnice, Jirka Dostal mě doporučil k doktorovi na kliniku v Rakousku, je to Čech z Liberce, on se na to podíval a řekl mi, že je to opravdu jen povrchové, že si musím dávat pozor na stehy, aby se mi nerozjely. Bude to pro mě teď trochu náročnější v tom, že než se vstřebá hematom, který se mi udělal na stehně, ozývá se mi tříslo, různé úpony, protože ten pád byl těžký. S doktory konzultujme, jak to bude vypadat, co dál, protože je hrozně důležité, abych něco mohla dělat a zároveň, aby se nestalo něco, co by pak ovlivnilo zahojení rány.“

O neúčasti na mistrovství Evropy

„Mistrovství Evropy po tom pádu samozřejmě vynechám. Musím říct, že jsme stejně zvažovali, jestli na mistrovství Evropy jet, nebo nejet, vzhledem k blížící se olympiádě. Zranění rozhodlo za mě, zůstávám v Itálii a podle možností se budu připravovat na únor.“

O návratu do plného tréninku

„Zlepšuje se to každým dnem, což je strašně důležité a pozitivní, i když sednout si pořád ještě nemůžu, ale jak jsem řekla, důležité je, aby se mi nepotrhaly stehy. Můžu jít do určité bolesti, ale musím si na určité věci dávat pozor. Myslím si, že za pár dní by to mohlo být v pořádku a budu se moct tréninku věnovat naplno.“

O komplikacích před olympijskými hrami

„Není to příjemné, vzhledem k tomu, že za měsíc je olympiáda. Měla jsem štěstí v neštěstí, protože když jsem spadla, tak první, co mi proběhlo hlavou, když jsem zjistila, že jsem se řízla, bylo, že je to v háji, že se mi něco stalo. Každý trénink, zvlášť před olympiádou, je placený zlatem, protože každý sportovec se chce co nejlépe připravit. A ty poslední dny jsou i psychicky náročné kvůli tomu, že se olympiáda blíží. Doufám, že se během pár dnů budu schopná vrátit na brusle a v rámci možností se připravit, jak nejlépe budu moct.“