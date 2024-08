Dostál s Fuksou prošli přímo do semifinále, doplnila je i Paloudová

Dostálovi po startu patřila třetí pozice, kterou ještě před polovinou závodu vylepšil a posunul se na klíčové druhé místo, které zaručovalo přímý postup mezi semifinalisty.

Stříbrný medailista z kilometrové trati z Ria sice na prvního Australana Greena nestačil, ani ale nemusel. Závěr trati mohl dojet v naprostém klidu, jelikož třetí Uzbek Makhkamov byl daleko vzadu.

Jednatřicetiletý Fuksa si podmínky ve vodáckém areálu ve Vaires-sur-Marne vyzkoušel již v úterý, kdy společně s mladším bratrem Petrem postoupili do semifinále na deblkanoi. Na singlkanoi prošel do semifinále přímo, bez nutnosti absolvovat čtvrtfinálovou jízdu.

Kanoista Martin Fuksa v akci. (7. srpna 2024)

V rozjížďce se držel od začátku na prvním místě a bezpečně uspěl společně s obhájcem zlata z Tokia Isaquiasem Queirozem z Brazílie.

„Bylo jasné, že jsme tam dva favoriti, kteří by se měli dostat hned do semíčka. Já jsem do toho šel s tím, že určitě Brazilce chci minimálně potrápit a nejlíp ho samozřejmě předjet, aby mi to dalo psychické povzbuzení a trošku jsem se mu dostal víc do hlavy, než v ní jsem. Olympiáda je v Evropě, tak se musí ukázat, že Evropani jsou tady ti lepší,“ řekl Fuksa.

Semifinále a případný boj o medaile čeká Dostála v sobotu, Fuksu o den dříve.

Paloudová musela jako jediná absolvovat dva starty. Pětadvacetiletá kajakářka byla při své olympijské premiéře třetí v rozjížďce, odpolední čtvrtfinále ale stylem start–cíl vyhrála. V semifinále se představí stejně jako její přítel Dostál v sobotu.

„Jsem nadšená, že se mi podařilo dostat do semifinále. Navíc ještě vítězstvím ve čtvrtfinále, což mi dodalo sebevědomí. Doufám, že jsem aspoň trošku postrašila soupeřky. Teď se chci prát dál, ať to stojí za to,“ řekla Paloudová.