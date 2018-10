S Ester by se nám jednalo lépe. Agentura jednání prodlužuje, říká šéf snowboardistů

PRAHA Nekončící dohady kolem nové reprezentační smlouvy české sportovní superstar Ester Ledecké se možná blíží k úspěšnému rozuzlení. Spor o práva na reklamní plochy na kombinéze dvojnásobné olympijské šampionky se řeší už od května a je plný desinformací, pochyb a ostrých vyjádření. Teď se prý snad chýlí ke svému konci. „Myslím si a věřím, že bude celá záležitost vyřešena co nejdříve, protože se blíží začátek sezony jak lyžařské, tak snowboardové a nechceme, aby to do ní nějak zasahovalo,“ říká v rozhovoru pro LN Miroslav Schimmer, šéf snowboardového úseku Českého svazu lyžařů.

Spolu s šéfem úseku alpských disciplín Ladislavem Forejtkem jste podepsán pod prohlášením vydaným 28. září, podle kterého byla jednání o reprezentační smlouvě s Ledeckou ukončena. Razantní zprávu však krátce poté dementoval předseda lyžařského svazu Lukáš Sobotka, podle kterého se svaz s agenturou Sport Invest, která Ledeckou zastupuje, na základních podmínkách smlouvy dohodl a ladí se jen detaily. Jsou na svazu kolem jednání s Ester nějaké neshody?



Rozhodně nejsou. Smlouvy se většinou dojednávají rychle a bývá to prakticky samozřejmost. V případě smlouvy s Ester nebo spíše její zastupující agenturou Sport Invest ale došlo k nečekanému zdržení, kvůli kterému nebyly dodrženy interní termíny pro uzavření smluv. Ty máme stanovené právě proto, aby nám vyjednávání nezasahovalo do sezony. Proto bylo prohlášení vydáno.

Vyjednávání provázely vzájemné urážky svazu s manažery Ledecké přes média. Jak probíhají jednání teď a kdo je vede?

Poslední jednání se Sport Investem vede generální sekretář svazu Jakub Čeřovský s prezidentem Lukášem Sobotkou. Obecně reprezentační smlouvy dávají dohromady jednotlivé úseky svazu a projednávají je se sportovci samostatně. Protože je to s Ester Ledeckou a její zastupující agenturou složitější, dohodli jsme se, že jednání povede přímo nejužší vedení svazu. U ostatních závodníků většinou není žádný problém a smlouvy se uzavírají třeba už během léta. Závodníci mají navíc většinou pořád stejné standardní smlouvy, které se podepisují velmi podobné každý rok.

Dohady o smlouvě probíhají bez účasti samotné Ester. Jak komplikované je jednat místo Ledecké pouze s její zastupující agenturou?

Pro svaz je jednodušší uzavírat smlouvu přímo se samotným sportovcem a jeho trenérem. Samozřejmě chápu, že se někteří sportovci o takové věci nezajímají a nechávají to za sebe řešit agenturu. My ale máme kolem 150 reprezentantů a kdybychom s každým jednali takhle dlouho, tak bychom nedělali nic jiného. Jsem rád, že krizových momentů jako je tento máme opravdu velmi málo.

Šéf snowboardového úseku Českého svazu lyžařů Miroslav Schimmer.

První zprávy o problémech se smlouvou proběhly v médiích už v květnu. Je zdlouhavé jednání pro svaz nepříjemností?

Tak úplně bych to nenazval, ale určitě je to pro všechny náročné. Zatěžuje to jak jednotlivé úseky, tak vedení svazu od další práce a myslím, že to není příjemné ani samotné Ester. Přirozeně se o to zajímají média a obě strany jsou neustále nuceny odpovídat na otázky kolem celého sporu.

Jaká je situace teď a co brání uzavření smlouvy?

Na svazu jsme se dohodli, že celou situaci nebudeme komentovat až do chvíle, než bude vyřešená. Můžu ale říct, že do konce příštího týdne by mohlo být jasno a věřím, že všechno dobře dopadne. My jsme se k návrhu smlouvy vyjádřili asi před měsícem, smlouva má přesně dané podmínky a záleží hlavně na Sport Investu, jestli takový návrh přijme, nebo ne. Nabídka je standardní, jakou by Ester měla dostat a podle mého názoru vyvážená na obě strany. Chápu, že se jedná o ožehavé téma reklamních ploch, ale jinak tam snad není nic, co by mělo bránit dohodě.