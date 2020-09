S odstoupením Bernala končí dlouhé vládnutí Ineosu. Rogličovo Jumbo má dvakrát menší rozpočet

Praha Loni se stal nejmladším vítězem slavné Tour de France, letos výjimečný úspěch nezopakuje. Dvaadvacetiletý kolumbijský cyklista Egan Bernal před královskou etapou závod vzdal. A s ním skončila také dlouhá nadvláda stáje Ineos.

Psal se rok 2014. Tehdy byl na Tour de France považován za největšího favorita Chris Froome, obhájce, který bojoval o svůj druhý triumf na nejslavnějším cyklistickém závodě.



Všichni věřili, že to bude právě on, kdo na Champs-Élysées dojede ve žlutém trikotu.

Jenže hned na úvod si vybral svou porci smůly. Během dvou dnů skončil po haváriích na zemi hned třikrát. Po druhém pádu v páté etapě už ale pokračovat nezvládl a v bolestech odstoupil. Vyšetření pak ukázalo, že utrpěl zlomeniny obou rukou.

Za posledních osm let to bylo jedinkrát, kdy Tour de France neovládl žádný z jezdců stáje Ineos, tehdy ještě pojmenované Sky.



V Paříži pak ve žlutém slavil Ital Vincenzo Nibali, který se tak zařadil mezi vyvolené – vítěze všech tří cyklistických Grand Tour. Kdo ví, zda by se mu to povedlo, kdyby Froome nemusel odstoupit. Na kdyby se ale nehraje.

Faktem ale je, že stáj Ineos (Sky) vyhrála sedm z posledních osmi Tour, jenže před Froomem slavil v roce 2012 jeho krajan Bradley Wiggins.

Nyní se ale zdá, že jsou její „diktátorské časy“ u konce. Už loni nedokázala ovládnout ani jedinou etapu, na konci to byl ale právě Egan Bernal, kdo slavil. To už se letos nestane. A otázkou je, jak to bude do příštích let.

Záda úplně vyléčit nestihl

Loňského vítěze „Staré dámy“ trápí zdravotní problémy se zády, odstoupil už z Critérium de Dauphiné, majitelé Ineosu ale věřili, že se dá do Tour dohromady.

To se nestalo. Od začátku závodu nepodával talentovaný Kolumbijec očekávané výkony, přesto se z posledních sil držel mezi nejlepší trojkou. Až do Grand Colombieru, kde nabral sedmiminutovou ztrátu, v úterý se po dni volna propadl až na 16. místo a ze závodu včera ráno odstoupil.

„Takto jsem své vystoupení na Tour zakončit nechtěl, ale vzhledem k okolnostem je to správný krok. Chovám k tomuto závodu velkou úctu a už se těším, až se vrátím,“ uvedl v prohlášení. Jeho stáj pokračovala ve stejném tónu.

„Učinili jsme toto rozhodnutí v nejlepším Eganově zájmu. Je velkým šampionem, který miluje závody, ale je zároveň stále i velmi mladým jezdcem, se spoustou dalších Tour před sebou. Cítíme ale, že teď musíme na chvíli jeho závodění přerušit,“ vysvětlil krok šéf Dave Brailsford.

V celkovém hodnocení je tak nyní nejvýše postaveným jezdcem Ineosu třináctý Richard Carapaz z Ekvádoru.

Brailsford a spol. si tak nyní mohou drbat hlavu, kvůli Bernalovi zůstali doma předchozí šampioni Tour – Geraint Thomas s Chrisem Froomem –, kteří si na žlutý trikot také dělali ambice.

Jenže mít tři kohouty na jednom dvorku bylo příliš, zvláště, když v týmu panovalo napětí už loni. A Bernal letos deklaroval, že coby obhájce na nikoho jiného jet nechce. Ani zkušenější parťáky.

„Jsem mladý, už jsem jednu Tour vyhrál a nezahodím příležitost dosáhnout toho znovu. Abych se obětoval, když budu ve 100procentní formě... Nemyslím si, že bych to udělal,“ řekl v květnu. A naštval své kolegy, Froomea dokonce natolik, že se po konci sezony rozhodl odejít.

Největším favoritem Tour je momentálně Primož Roglič ze stáje Jumbo–Visma. Ta přitom na sezonu disponuje proti 40 milionům eur britské stáje polovičním rozpočtem. A i s ním letos dominuje.