Sáblíková znovu na trůnu. Navzdory zdraví a pochybovačům

Calgary / Praha Rychlobruslařka v Calgary uchvátila. V sobotu nejprve překonala třináct let starý světový rekord na 3000 metrů, v neděli pak završila tažení za pátým zlatem na MS ve víceboji překonáním historického maxima také na pětikilometrové trati.

Poslední roky nebyly v kariéře Martiny Sáblíkové dvakrát šťastné. V loňské sezoně si sice dojela pro stříbrnou medaili na olympiádě, kde se jí vydařil závod na oblíbené trati na pět kilometrů, na „trojce“ ale dojela čtvrtá.

Trápila se pak hlavně ve Světovém poháru a řada fanoušků i odborníků ji pomalu, ale jistě posouvala do sportovního důchodu.

Zvláště když jednatřicetiletou závodnici sužovaly nepříjemné zdravotní potíže.

Částečně se jí vysunula ploténka, která zasahovala do nervů, bolest jí vystřelovala do nohou. Jenže to nebylo všechno, k tomu všemu si ještě zablokovala kříž o kyčelní kloub. Navíc neustávaly ani bolesti kolene...

Kvůli těmto problémům před olympijskými hrami celý prosinec nezávodila. Od přísného trenéra Petra Nováka dostala povinný klid. Jenže ani ten nepomohl. „Nevěřila bych, že něco může takhle neskutečně bolet,“ říkala Sáblíková posmutněle.

V lednových trénincích se rozhodla jít přes bolest a bylo z toho zmíněné olympijské stříbro. „Byl to pro mě nejtěžší rok. Kdyby to byla neolympijská sezona, předčasně bych ji ukončila. Takhle jsem trochu riskovala, ale to dělá každý sportovec, který se snaží vítězit na velké scéně,“ přiznala později Sáblíková. Ta se pak dle starého rčení „Co tě nezabije, to tě posílí“ vrhla i do nové sezony. Nejprve obdržela státní vyznamenání, poté se ve velice krátké době dostala do vedení ve Světovém poháru.

A kalendářní rok 2019? Fantazie! Posuďte sami.

Nejprve evropské stříbro z víceboje, poté dvě zlaté medaile zMS na tratích 3 a 5 kilometrů.

Ale to stále nebylo vše. A to nejlepší. Na víkendovém MS ve víceboji v Calgary nejprve šokovala překonáním světového rekordu na tříkilometrové trati.

„Když jsem projela cílem, nemohla jsem tomu uvěřit,“ smála se. „Viděla jsem ten čas, že to tam je, že se to povedlo. Prostě neuvěřitelné, báječný pocit.“

Včera pak stejný počin zopakovala na milované „pětce“ a završila cestu za pátým zlatem z tohoto šampionátu a celkově 20. nejcennějším kovem z MS.

Rychlobruslařská královna je zpět!