Letošní Mezinárodní den šachu vyšel na středu 20. července. Ironií osudu (či snad cíleně) právě tento den 31letý rodák z Tonsbergu předstoupil před novináře a oznámil: „Pro další souboj o titul mi chybí motivace. Cítím, že nemám co získat, nemám zápasy o titul moc rád, a přestože by to byl určitě souboj zajímavý z historického hlediska, nemám chuť ho hrát a prostě ho hrát nebudu.“