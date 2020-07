Salač při restartu sezony závod v Jerezu po pádu nedokončil, Marquéz si zlomil ruku a musí na operaci

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu: Moto3: 1. Arenas (Šp./KTM) 39:26,256, 2. Ogura (Jap./Honda) -0,340, 3. Arbolino (It./Honda) -0,369, 4. Migno -0,546, 5. Vietti (oba It./KTM) -0,634, 6. Fernández (Šp./KTM) -0,682, ...Salač (ČR/Honda) nedokončil. Průběžné pořadí MS (po 2 závodech): 1. Arenas 50 b., 2. Ogura 36, 3. McPhee (Brit./Honda) 20, 4. Masiá (Šp./Honda) 19, 5. Suzuki (Jap./Honda), 6. Rodrigo (Arg./Honda) 19, ...Salač 8. Moto2: 1. Marini (It./Kalex) 39:23,297, 2. Nagašima (Jap./Kalex) -1,271, 3. Martín (Šp./Kalex) -4,838, 4. Lowes (Brit./Kalex) -6,200, 5. Canet (Šp./Speed Up) -10,794, 6. Syahrin (Malaj./Speed Up) -15,578. Průběžné pořadí MS (po 2 závodech): 1. Nakašima 45, 2. Baldassarri (It./Kalex) 28, 3. Marini 25, 4. Bastianini (It./Kalex) 23, 5. Gardner (Austr./Kalex) 20, 6. Canet 19. MotoE: 1. Granado (Braz.) 10:55,542, 2. Ferrari (It.) -3,044, 3. Aegerter (Švýc.) -3,299, ...16. Kornfeil (ČR) -21,385. 14:00 MotoGP.