Samková i Ledecká mu můžou skládat hold. Zemřel muž, co vymyslel snowboard

PRAHA Jeho jméno je většině lidí neznámé, jeho vynález však znají všude tam, kde mají sníh. V roce 1965 Sherman Poppen vytvořil první snowboard. Nyní mu vzdává snowboardingová obec hold, před dvěma týdny totiž v 89 letech zemřel.

Na Štědrý den před 54 lety se Sherman Poppen koukal z okna, jak venku poletuje všudypřítomný sníh.

V tom ho napadla myšlenka, jak zpestřit Vánoce svým dvěma dcerám Wendy a Laurie a dopřát víc klidu své manželce Nancy, která byla v té době těhotná.



Dvěma dřívky na obou koncích k sobě spojil sjezdové lyže desetileté Wendy, odstranil vázání a na jejich špičku později přidělal provázek, kterými se tzv. „snurfer“ ovládal.

Za domem v Muskegonu u Michiganského jezera pak obě děti zabavil sjížděním z kopce až do štědrovečerní večeře.

Ono označení vymyslela právě Poppenova manželka, která spojila dohromady anglické výrazy snow (sníh) a surf (surfovat).

Poppenův vynález se velmi brzy ujal nejen mezi jeho známými v okolí Detroitu, záhy vyrobil a prodal až půl milionu snurferů, který si v příštím roce nechal patentovat.

„Sherman Poppen byl člověk, který nastartoval snowboarding. Tím, že vymyslel koncept surfování na sněhu, mi změnil život,“ řekl časopisu Snowboarder po jeho úmrtí Jake Burton Carpenter, který upravil design snurferu a vymyslel pro něj jméno snowboard.

Snurfer - původní koncept Poppenova snowboardu.

Právě jeho firma Burton, která je dodnes nejznámější ve světě snowboardingu, pomohla k výraznému boomu tohoto sportu po celém světě, který vyvrcholil tím, že se v roce 1998 na olympiádě v Naganu dostal poprvé do programu zimních her.



Na svého otce vzpomínají s láskou hned tři dcery, přičemž nejmladší Julie se narodila jen tři dny po onom památném Štědrém dnu. „Julie si chce přivlastnit celý tátův vynález,“ smála se nejstarší Wendy s tím, že důvodem vzniku snurferu byla právě na svět se deroucí sestra.

„Laurie a já jsme bouchaly do zdi, že chceme ven, protože tam sněžilo. Mámě v té době už nebylo dobře, proto na tátu zavolala: ‚Sherme, proboha, běž s nimi ven!‘ Táta zrovna něco vyráběl a pak nám ukázal, jak k sobě přibil hřebíky mé lyže. Oblékl nás a celý den jsme se pak se sestrou na snurferu střídaly,“ doplnila Wendy.

Když Poppen, který vlastnil firmu se svařovacími prostředky, zjistil, že jeho vynález funguje, koupil vodní lyže, vyvrtal do jejich špiček díry, kterými by se dal ovládat. Navíc zhotovil i vázání a přemluvil firmu Brunswick, aby se do vyrábění snurferů dala ve velkém. Tento prototyp nyní leží v muzeu zimních sportů ve známém středisku ve Vailu.

„Táta mě před lidmi z Brunswicku předváděl jako malou cvičenou opici a všichni mě pozorně sledovali. Musela jsem v tom mrazu sjet z tohoto kopce a vyšplhat se zase nahoru nejmíň patnáctkrát. ‚Udrž se snurferu, dokud ti neřeknu, abys přestala,‘ nakázal mi. Nakonec jim patent prodal a snurfer se začal vyrábět ve velkém,“ vzpomíná Wendy.

Snurfer ze dřeva, z něhož se vyrábí dodnes bowlingová dráha, si jako dítě oblíbil již zmíněný Jake Burton Carpenter, který v dospělosti upravil snurfer do současné podoby snowboardu.

Neustále se však vedl Poppenovým příkladem a stejně jako on později část svých peněz věnoval na podporu talentovaných dětí, jejichž rodiče měly nízké příjmy.

„Skutečně podporoval myšlenku, aby si děti s nedostatečnými finančními možnostmi mohly v horách prožít stejné věci jako ostatní. Byl z toho velmi unešený a jsem ráda, že v jeho práci pokračuje nyní pan Carpenter,“ upozornila Poppenova nejmladší dcera Julie.