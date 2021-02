Šampion s nezměrným talentem, ale i domýšlivec a provokatér. Jaké jsou tváře Lewise Hamiltona?

Tento týden se stalo to, co bylo nevyhnutelné. Mistrovský Mercedes unikl ostudě, nevoli fanoušků i sponzorskému waterloo. Lewis Hamilton, jeden z nejznámějších sportovců světa a legenda závodních okruhů, bude dál závodit. V roce 2021 se pokusí vybojovat osmý mistrovský titul a tím se odpoutat v historickém pořadí od Michaela Schumachera. Stal by se tak, konečně bez jakýchkoliv pochyb, nejlepším pilotem formule 1 všech dob.

Na první pohled je vše zalité stuttgartským sluncem, na ten druhý se už však objevuje pošmourno, tak typické pro Hamiltonovo rodné Stevenage. Zázračný mladík dospěl a z opěvovaného talentu se změnil v muže mnoha protikladů – buď ho milujete, nebo nenávidíte. Možná to tak sám chce, vyvolává kontroverze snad každým slovem, které prohlásí.

Nakonec, nebýt Hamiltona, málokdo by o prodloužení angažmá, jakkoliv opožděném, pochyboval. Mediálně mnohem zdatnější sportovní ředitel Mercedesu Toto Wolff od začátku prohlašoval, že se pouze řeší detaily smlouvy a společně pracují na přípravě sezony. Vedle jeho uhlazených frází Hamilton rozvířil vody prohlášením, že jeho život je plný i jiných aktivit než závodění, a pokud by musel odejít, svět se nezbortí. Tím si však zástupy svých odpůrců nezískal. Sledované výstřelky Je hlasitým zastáncem hnutí Black Lives Matter, které někdy až do extrému hájí práva černochů. Před prvním závodem požádal své jezdecky kolegy, aby na počest myšlenek hnutí poklekli, jak to vídal třeba v britské Premier League. Byl z toho parádní guláš, někteří jezdci položili koleno na asfalt, jiní se nad nimi tyčili se zvednutou hlavou. A k Hamiltonovu zklamání (a na rozdíl od jiných soutěží) se jejich potrestání ani neocitlo na jednacím stole. Sám byl přitom v minulosti obviněn ze sexismu, když v roce 2015 po Velké ceně Číny stříkal šampaňským do obličeje Liou S’-jing, jedné z hostesek stojící vedle pódia pro vítěze, ačkoliv ona o žádnou sprchu zjevně nestála. Zásadní otázka F1 konečně zodpovězena. Šampion Hamilton bude dál závodit v Mercedesu Řešil tahanici s týmem McLaren, když na internetu zveřejnil citlivá data z jeho telemetrie. Ve Francii pykal za nedodržování předpisů, když zapomněl, že není na okruhu, a řítil se po dálnici rychlostí téměř 200 kilometrů za hodinu.

V Monaku naboural tři stojící auta a poté se hloupě vymlouval. Policie řešila i jeho video ze silnice, jak se natáčí při jízdě na motorce. „Je to moje věc, stává se. Někdy mě bohužel lidé řeší jen proto, že jsem známý,“ napsal k tomu později na sociální síť. Hamilton rozhodně není svatoušek, možná není ani hodný kluk. Ale nejspíš to pro formuli 1 není špatně. Prototyp správňáka Sebastian Vettel časem propsal svou povahu do svých výkonů na dráze a o agresivních manévrech, touze po vítězství a té správné míře bezohlednosti, kterou každý špičkový závodník potřebuje, se mu asi už ani nezdá. Hamiltonovi žádný úpadek nehrozí. Kluk otlučený životem se nikdy nebude vozit v závěsu za lepšími a s pokorou přijímat prohry. Možná si nadělá pár nepřátel, ale i negativní reklama je reklama a díky němu se bude o formuli 1 dál mluvit i mimo závodní dráhy. A to minimálně příští rok. Nekonečná jednání Jednání o nové smlouvě byla nekonečná. Hamilton měl v sezoně 2020 smlouvu na 30 milionů liber (879 milionů korun) a dalších deset dostával v bonusech a letos chtěl, navzdory krizi finanční i sportovní, víc. Jako sedminásobný šampion toužil získat i podíl na příjmech týmu a vlivu ve skupině Mercedes. Chtěl používat logo Mercedesu pro své vlastní marketingové účely, což o světelné roky přesahuje běžný kontrakt závodního pilota, běžnou smlouvu zaměstnance automobilky. „Ukázal bych mu dveře,“ neváhal ani chvíli bývalý šéf stáje formule 1 Eddie Jordan. Britský jezdec formule 1 Lewis Hamilton a jeho tým. Detaily nového kontraktu nebyly zveřejněny, ústupky však musely nastat na obou stranách. Hamilton má víc, Mercedes zase jistotu, že peníze potečou do jeho kapsy možná jen rok. Za královskou odměnu chce Mercedes královské výkony a taky přece jen talentovanému mladíkovi, který před třinácti lety vystrkal z týmu McLaren šampiona Fernanda Alonsa, je už 36 let.

Fakt, že jednání se nevedla pouze o odjetých závodech a výplatní pásce, potvrzují i pondělní slova Tota Wolffa. „Rozhodli jsme se prodloužit sportovní spolupráci o jeden rok, a navíc zahájit dlouhodobý projekt, který bude dalším krokem v našem společném úsilí o větší rozmanitost a začleňování v našem sportu,“ uvedl rakouský manažer. „Budeme se společně zlepšovat na dráze i mimo ni,“ podotkl k této vizi Hamilton.