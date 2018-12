Navrátilec Fury trápil šampiona. Wilder i po remíze zůstává mistrem světa

Los Angeles Zápas mezi americkým boxerem Deontayem Wilderem a jeho britským soupeřem Tysonem Furym skončil v noci na neděli v Los Angeles bez vítěze. Trojice rozhodčích po vyrovnaném průběhu přidělila oběma boxerům stejně bodů. Wilder tak zůstává mistrem světa v těžké váze organizace WBC.

Američan byl v utkání dvou dosud neporažených boxerů u sázkových kanceláří jasným favoritem. Hlavně proto, že jeho soupeř se vrátil do ringu po dlouhé přestávce a jeho forma byla velkou neznámou. Fury si však vedl skvěle, s neuvěřitelnou energií se zvedl i po dvou úderech, které ho poslaly na zem v devátém a dvanáctém kole, a podle mnoha komentátorů měl mít v konečném účtování na kontě víc bodů.

Wilder dosud vyhrál všech 40 utkání z toho 39 před limitem, ale tentokrát měl problémy. Fury, který od vítězství nad Vladimirem Kličkem před třemi lety neboxoval, se vrátil do ringu ve velkém stylu. Odolal všem tvrdým útokům a předvedl lepší techniku než soupeř. Přežil i kritické deváté kolo, na něž si Wilder zřejmě naplánoval rozhodující útok. Znovu vstal i v závěrečném kole a byl přesvědčen, že když se udrží na nohách až do konce, stane se vítězem.

Po remíze neskrýval své zklamání. „Dvakrát jsem byl na zemi, přesto jsem věřil, že jsem vyhrál. Ale jsme na soupeřově půdě. Svět ví, jaká je pravda,“ prohlásil Fury. „S dvěma knockouty jsem vítěz já. Není pravda, že by on měl zápas pod kontrolou. Nebyl jsem zraněn a měl jsem ještě dost sil,“ odmítl Wilder úvahy o tom, že by utkání prohrál.Experti, diváci a dokonce ani rozhodčí se neshodli na tom, kdo byl v jednom z nejnapínavějších duelů posledních let lepší. Jeden sudí přiřkl těsné vítězství na body Wilderovi, druhý stejně těsně upřednostnil Furyho a třetí dal oběma stejně bodů. Zrodila se tak v boxu poměrně neobvyklá remíza.

Wilder díky ní uhájil pás organizace WBC (World Boxing Council) a v dubnu příštího roku by se měl ve Wembley utkat s dalším Britem Anthonym Joshuou, který drží pásy šampiona organizací WBA, WBO, IBF, o to, kdo je nejlepším boxerem současnosti. Po dnešní remíze však není vyloučeno, že ještě předtím dojde na odvetu.



Alespoň Fury si ji velmi přeje. „Stoprocentně na ni dojde. Jsme dvě nejlepší těžké váhy planety. A pak už je tu jen jedno kuře. Joshuo, kde jsi?“ prohlásil svým typickým stylem. Ani Wilder by se repríze dnešního duelu nebránil. „Nevím, jestli to bude hned příští zápas, ale měli bychom si to zopakovat,“ naznačil, že ani on není s remízou spokojen.



Wilderovi by zápas měl vynést podle odhadů prodeje televizních práv 14 milionů dolarů, to je 320 milionů korun. Fury dnes vydělal přibližně deset milionů dolarů.