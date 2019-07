Satoranský míří do Chicaga. S 225 miliony ročně se stane nejbohatším českým sportovcem

Chicago Tomáš Satoranský mění v NBA dres. Po třech sezonách ve Washingtonu odchází do Chicaga Bulls, kde podepsal tříletou smlouvu. Podle ESPN si za tři roky přijde na 30 milionů dolarů (673 milionů korun), což z něj dělá nejbohatšího českého sportovce v kolektivních sportech. Vydělá tak třikrát víc než dosud.

V Chicagu, kde řádil v 90. letech legendární Michael Jordan, by měl dostat víc prostoru a času na palubovce než ve Washingtonu, což byl před podpisem jeho sen.

V Bulls totiž hledají prvního rozehrávače do základní sestavy a toto místo by právě mohl zaujmout 27letý český reprezentant.

Washington za něj obdržel dvě volby v draftu. Informaci uveřejnila jako první americká televizní stanice ESPN.

