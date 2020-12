Satoranský po návratu k tréninku: Jsou to pro mě předčasné Vánoce, možná bych mohl na pár minut nastoupit

Chicago Po preventivní karanténě kvůli kontaktu se spoluhráčem pozitivním na nemoc covid-19 Noahem Vonlehem přišel český basketbalista Tomáš Satoranský o tři ze čtyř přípravných zápasů Chicaga před startem NBA a v úterý byl šťastný, že se vrátil do tréninku. Pokud se po izolaci dostane do sestavy na první duel, který sehrají Bulls doma v noci na čtvrtek ve 2:00 SEČ proti Atlantě, neočekává velké vytížení.

„Jsem šťastný, že tu jsem, velice šťastný. Je to pro mě něco jako předčasné Vánoce,“ řekl Satoranský po úterním tréninku ve videorozhovoru se zámořskými médii. „Každý den, kdy mohu trénovat, je skvělý. Noah Vonleh někdy před deseti dny oficiálně potvrdil, že měl pozitivní test, já jsem s ním byl v blízkém kontaktu a musel jsem postupovat podle protokolu NBA.“

Přestože měl Satoranský testy na covid-19 negativní, musel setrvat v karanténě. Podle protokolu NBA musel zůstat sám doma. „Samozřejmě to bylo nepříjemné a štvalo mě to. Do té doby jsem byl negativní a mohl jsem trénovat. Bylo to pro mě těžké, osm měsíců tvrdě trénujete a pak se vám stane tohle. Ale jsem jen jedním z hráčů, které asi něco podobného potká, a jsem rád, že to bylo už v přípravě,“ uvedl Satoranský.

S koučem Billem Donovanem probíral svou situaci na startu sezony po vynucené pauze. „Netrénoval jsem dlouho, možná budu mít ještě nějaký extra trénink (ve středu), abych se dostal do tempa, a možná bych mohl být schopen na pár minut nastoupit. Ale nečekám, že bych mohl hrát nějakou důležitou roli v zápase (proti Atlantě),“ prohlásil jediný současný český zástupce v NBA.



Donovanovi je jasné, že něco podobného jako nákaza Vonleha, který byl po pozitivním testu zařazen na listinu volných hráčů, se může přihodit každému týmu. „Musíme být flexibilní. Může se stát, že někteří kluci budou k dispozici a jiní nebudou. Tak to je,“ řekl Donovan, který v létě nahradil v Chicagu Jima Boylena.

Satoranský nastoupil jen v úvodním přípravném duelu z lavičky, ale při domácí porážce s Houstonem 104:125 byl nakonec s odehraným časem 25:35 minuty nejvytíženějším hráčem Bulls. Připsal si 11 bodů, sedm doskoků a šest asistenci. V odvetě s Houstonem i ve dvou duelech na hřišti Oklahoma City už možnost bojovat o pozici prvního rozehrávače s Cobym Whitem neměl.

„Kouč o tom mluvil, že si nikdo nemůže být ničím jistý. Všichni musí být připravení na jakoukoliv roli. O tom tato sezona bude, všichni dostanou šanci a musí být připravení přispět svým dílem,“ prohlásil Satoranský a popsal svůj kontakt s Vonlehem.

„Byl jsem s ním nějakou dobu v šatně, musel jsem o tom informovat vedení NBA a popsat tu situaci. Oni z toho usoudili, že bude nejlepší mě držet v desetidenní karanténě. Nevěděl jsem, co se bude dít, a říkali, že mám být trpělivý. Postupoval jsem každý den testy a všechny byly negativní,“ řekl Satoranský.

„Člověk nemusí mít symptomy, to je na tom asi to nejtěžší. Bylo to hodně nepříjemné, protože jsem hráč, kterému strašně chybí tréninky a příprava. Snad se na tom bude pracovat a najdou se lepší řešení těchto situací. Po tom, co jsem už mohl trénovat, už mám lepší náladu,“ dodal Satoranský.