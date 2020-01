Satoranský pomohl 18 body k výhře Chicaga nad svým bývalým týmem

New York Basketbalista Tomáš Satoranský byl v NBA druhým nejlepším střelcem Chicaga při středeční výhře nad Washingtonem 115:106. Český rozehrávač odehrál proti svému bývalému zaměstnavateli skoro 28 minut a zaznamenal 18 bodů, tři doskoky a pět asistencí, díky čemuž se dostal přes 1000 finálních přihrávek v zámořské kariéře.

Nejlepším střelcem Bulls byl jako obvykle Zach LaVine, který potřinácté v sezoně dosáhl alespoň na 30 bodů, přidal sedm doskoků i asistencí.

„Měl jsem to štěstí, že jsem ve své kariéře trénoval už hodně hráčů, kteří hráli Utkání hvězd. A myslím si, že Zach (LaVine) by při téhle exhibici letos neměl chybět. Je to hráč All Star kalibru,“ uvedl po utkání kouč domácího celku Jim Boylen. Tradiční exhibice se bude hrát v únoru právě v Chicagu.

„Táhne náš tým v celém dosavadním průběhu sezony,“ vysekl LaVineovi poklonu také Satoranský. „Volí správné akce, ale hlavně střílí konzistentně a výborně. Samozřejmě jsou i věci, ve kterých se ještě může zlepšit. Důležité také je, že mu záleží na spoluhráčích a to je rozhodně věc, která se musí ocenit nejvíc,“ dodal.

Bulls ukázali, že v této sezoně na Washington ve čtvrtých čtvrtinách umí. Při posledním měření sil smazali vedení soupeře o 18 bodů a radovali se z výhry, i tentokrát přišla rozhodující série v posledním dějství. Většina utkání byla vyrovnaná a často se oba týmy střídaly ve vedení.

Sedm minut před koncem, když se na hřiště vrátili LaVine a Satoranský, to bylo o bod ve prospěch domácích. Pak osmadvacetiletý rodák z Prahy košem s faulem nastartoval sérii 17:5, díky níž Chicago přidalo k 27 porážkám 15. vítězství v sezoně. V samém závěru ho ještě jediný Čech v nejlepší basketbalové soutěži světa jistil čtyřmi proměněnými trestnými hody.

Satoranský měl v hodnocení účasti na palubovce druhé nejvyšší číslo ze svého týmu, a to +18. Z pole vystřelil devětkrát a čtyřikrát z toho přesně. Za tři body proměnil jeden pokus ze čtyř. Zato z čáry trestného hodu se nemýlil ani jednou ze sedmi možností. Dvouciferný počet bodů mělo dalších šest hráčů Chicaga.

„Cítil jsem mimořádnou energii, hlavně ve druhé půli. Máme teď v lednu program hodně nabitý, každá výhra je o to cennější. Na konci zápasu jsme zahráli opravdu dobře, což je věc, kterou se snažíme od začátku sezony zlepšit. Snad takhle budeme pokračovat,“ uvedl Satoranský.

LaVine nasázel 30 bodů a díky tomu se stal prvním hráčem Bulls po Michaelu Jordanovi, který za méně než polovinu sezony nastřílel přes 1000 bodů. Aspoň na 25 bodů dosáhl už v pěti zápasech po sobě, což se mu nikdy předtím v kariéře nepovedlo, čímž v dresu Bulls opět navázal na Jordana.

Chicago se v tabulce Východní konference posunulo na devátou příčku. Na osmé místo zaručující play off Brooklynu ale výrazně ztrácí, přestože Nets podlehli na palubovce Philadelphie 106:117. Tobias Harris k triumfu 76ers pomohl 34 body, z toho 24 dal až ve druhém poločase.

Obhájce titulu z Toronta zvítězil v hale Oklahomy 130:121. Hlavní podíl na tom měl s 23 body náhradník Norman Powell. Pascal Siakam zapsal 21 bodů, stejně jako OG Anunoby. Domácím nebylo nic platných 25 bodů střídajícího Němce Dennise Schrödera ani 23 bodů Itala Danila Gallinariho.