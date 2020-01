Satoranský s Chicagem nestačili na lídra NBA Milwaukee. Za to řádil Adetokunbo

Basketbalisté Chicaga nezaskočili lídra NBA Milwaukee Bucks a na jeho hřišti prohráli 98:111. Český reprezentant Tomáš Satoranský za Bulls odehrál 25 minut a nasbíral sedm bodů, tři doskoky a čtyři asistence. Milwaukee dovedl k výhře nejužitečnější hráč minulé sezony Janis Adetokunbo, který zaznamenal triple double za 28 bodů, 14 doskoků, 10 asistencí a zároveň 10 000 bod v kariéře.

Chicago dlouho hrálo s Milwaukee vyrovnanou partii a ještě na začátku druhé půle byl nerozhodný stav. Pak domácí zabrali a během pár minut odskočili na rozdíl 15 bodů. Vedení už nepustili. A to přesto, že se dopustili 23 ztrát míče, z toho Adetokunbo ztratil míč osmkrát.



„Čeká nás zápas v Paříži. Všichni na to myslíme, protože musíme zabalit věci, postarat se o naše rodiny a zařídit další věci. To nám narušovalo koncentraci,“ řekl Adetokunbo s odkazem na páteční duel proti Charlotte, který se hraje v Evropě. „Chicago je v tomto velmi silné. Ke ztrátám nás nutilo aktivní obranou,“ dodal kouč vítězů Mike Budenholzer.

VÝSLEDKY NBA Atlanta - Toronto 117:122, Boston - LA Lakers 139:107, Brooklyn - Philadelphia 111:117, Charlotte - Orlando 83:106, Cleveland - New York 86:106, Houston - Oklahoma City 107:112, Memphis - New Orleans 116:126, Miami - Sacramento 118:113 po prodl., Milwaukee - Chicago 111:98 (za hosty Satoranský 7 bodů, 4 asistence, 3 doskoky), Minnesota - Denver 100:107, Phoenix - San Antonio 118:120, Portland - Golden State 129:124 po prodl., Utah - Indiana 118:88, Washington - Detroit 106:100.

Chicago mělo šanci, ale nedařily se mu střely za tři body. Bulls měli 48 pokusů, jenže proměnili jen 29 procent. Satoranský střílel z dálky šestkrát, úspěšný byl jednou. Právě svojí trojkou poslal hosty ve druhé čtvrtině do vedení 42:41. „Kdybychom měli obvyklou úspěšnost za tři body, byl by to jiný zápas,“ konstatoval trenér Jim Boylen.

Zatímco Milwaukee roli favorita zvládlo, nejlepší tým Západní konference Los Angeles Lakers utrpěli debakl v Bostonu 107:139. Po zranění se přitom do sestavy Lakers vrátil Anthony Davis, ale rychle nabral fauly a za 22 minut na hřišti dal jen devět bodů. Nedařilo se ani LeBronu Jamesovi, který měl 15 bodů a 13 asistencí, ale při jeho pobytu na hřišti Boston vyhrál o 21 bodů. Celtics táhli Jayson Tatum s 27 body a dvacetibodový Kemba Walker, jenže se dočkal vůbec první výhry v kariéře nad Jamesem.

Philadelphia vyhrála nad Brooklynem 117:111 a výraznou měrou se o to zasloužil Ben Simmons. Čtyřiatřiceti body si vyrovnal osobní rekord, k tomu přidal 12 doskoků a 12 asistencí. Triple double zaznamenal i Russell Westbrook za 32 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí, přesto s Houstonem podlehl svému bývalému týmu Oklahomě 107:112. Trápil se jeho spoluhráč James Harden, který sice dal 29 bodů, ale z trojky proměnil jediný ze 17 pokusů.

Basketbalisté New Orleans vyhráli 126:116 nad Memphisem díky 21 trojkám, což je nový klubový rekord. Jrue Holiday k vítězství přispěl 36 body. Atlantě nepomohl odvrátit prohru 117:122 s úřadujícími šampiony z Toronta ani Trae Young, který nasbíral 42 bodů a 15 asistencí.