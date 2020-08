Satoranský vládne českému basketbalu. S reprezentací chce do Tokia a vyhlíží úspěch na domácím ME

Mariánské Lázně Šestým vítězstvím v anketě Basketbalista roku vyrovnal rozehrávač Chicaga Tomáš Satoranský rekord jednoho z dalších čtyř Čechů hrajících v kariéře v NBA Jiřího Welsche. Do historie se ale letos zapsal tím, že jej na první pozici zařadili úplně všichni hlasující z řad trenérů, hráčů, vedení federace ČBF a novinářů.

„Tak Jirka Welsch už se snaží v posledních letech být jen Golfistou roku. I předtím, když ještě basketbal hrával. Možná padne nějaký vtip, máme s Jirkou takový vztah,“ usmíval se Satoranský, který se může v dalších letech stát podobným hegemonem jako například dvanáctinásobný vítěz Zlaté hokejky Jaromír Jágr.



„Opravdu to pro mě není důležité, koho historicky překonávám. Nějak se na tu anketu nepoutám, vždycky se snažím mít co nejlepší sezonu. Samozřejmě mi pomáhá, že jsem jediný hráč v NBA z České republiky, to mi dává trošku výhodu,“ podotkl Satoranský.

Svou absolutní letošní nadvládu přisuzuje i trápení se zraněním pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul, který přišel i o loňské tažení českého týmu za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně. „Honza byl zraněný a prakticky celý rok s tím bojoval. Jinak by určitě patřil k oporám Fenerbahce a ta jejich sezona by vypadala líp. Doufám, že to tak nebude příští rok a Honza zase bude bojovat o první místo,“ řekl novinářům.



„Doufáme, že se k nám připojí (příští rok) v létě, protože ho určitě budeme potřebovat do dalších bojů a našich cílů, kterým je olympiáda a potom (domácí) mistrovství Evropy. Soupeři jsou na nás připravení a z této pozice je to vždycky těžší, než když můžete jen překvapit,“ přeje si Satoranský účast Veselého v červnu na olympijské kvalifikaci v kanadské Victorii.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem vyhrál Basketbalistu roku, ale myslím si, že minulý rok byl hlavně o kolektivním úspěchu. Ale jsem rád za každé vítězství v anketě, člověk nikdy neví, kdy to bude to poslední. Už jsem si připravoval řeč podle božského Káji (Gotta), že jsem to tenhle rok opravdu nečekal, ale asi mi něco říkalo, že to budu znovu já,“ navázal osmadvacetiletý odchovanec USK Praha, který byl na světovém šampionátu fanoušky vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

„Já jsem se osobně nebral za MVP mistrovství světa, přeci jen jsme skončili ve čtvrtfinále. Byl to ale jeden z mých nejpovedenějších turnajů, ne-li nejpovedenější. Jak v nároďáku, tak vůbec v basketbalové kariéře,“ připojil Satoranský.

„Ale ten úspěch byl kolektivní. Co nás nejvíce zdobilo na mistrovství světa, bylo týmové pojetí hry a v každém zápase by nějaký jiný článek, který nás podržel. Myslím, že díky tomu se naše hra líbila nejen fanouškům u nás, ale i týmům, proti kterým jsme hráli,“ zavzpomínal na klíče k úspěchu.

Kdyby sám hlasoval, měl by tři favority. „Asi bych to ani nesoudil podle mistrovství světa. Jsou to tři jména - Ondra Balvín, Vojta Hruban a Jarda Bohačík. Kdybych v té trojici nefiguroval já, tak bych to dal mezi ně,“ vyjmenoval.

Tomáš Satoranský byl pošesté v kariéře vyhlášen českým basketbalistou roku.

„Ondra Balvín mě překvapil, jak měl výbornou sezonu s Bilbaem. Opravdu je vidět jeho velké zlepšení od dob, kdy jsem s ním hrál v Seville. Vojta Hruban měl skvělou sezonu v Lize mistrů. Bylo by to vyrovnané a možná i dobré pro tuto anketu,“ doplnil Satoranský.



V Chicagu, kam loni přestoupil z Washingtonu, měl v nedohrané sezoně v 65 zápasech NBA průměr 9,9 bodu, 5,4 asistence a 3,9 doskoku na zápas. Ve všech těchto statistikách si vytvořil ve své čtvrté sezoně v nejlepší lize světa maximum.



„Samozřejmě to byla zvláštní sezona, neovlivnilo to jenom nás. Já osobně jsem měl dost náročnou sezonu, protože po tom velkém úspěchu přišlo fyzické a psychické vyčerpání,“ popsal své rozpoložení po bojích v Číně.



„Musel jsem se hned připravovat s novým týmem, kde jsem měl výbornou pozici, ale myslím si, že nebylo tolik sil, abych podával co nejlepší výkony. Bohužel jsem se celou sezonu trošku trápil, ale pevně věřím, že tohle nechtěné volno nám všem pomohlo a budu začínat svěží,“ dodal Satoranský.