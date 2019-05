Saúdové vítají Dakar a pompézně slibují: ‚Ten náš bude nejlepší v historii‘

RIJÁD/PRAHA Slavná dakarská rallye se opět stěhuje. Po třiceti letech v Africe a jedenácti v Jižní Americe bude její příští destinací Saúdská Arábie, kde se má závodit v příští dekádě.

Na tiskové konferenci se nejprve řekla čísla. Na trati z Džiddy přes hlavní město Rijád, končící v Al Qiddiye, luxusní rijádské čtvrti, by se měly představit přes tři stovky závodníků, kteří během dvanácti etap projedou více než 9000 kilometrů.

„Pořádat takovouto akci pro nás znamená hrozně moc. Je to největší a zároveň nejtěžší akce v historii Saúdské Arábie. Všem nadšencům do rallye a motorismu v zemi se splnil sen a musím říci, že náš stát má Dakaru rozhodně co dát,“ řekl před dvěma týdny pro web Thenational.ae princ Khalid al-Faisal, šéf saúdskoarabské motoristické federace.

„Bude to samozřejmě velká výzva pro všechny závodníky, kteří se Dakaru zúčastní, protože je přivedeme na úplně nová místa, kde jsou navíc rozdílné terény a různé typy nástrah, s nimiž se budou muset vypořádat. Všechno dohromady je velké lákadlo, aby sem přijeli a poznali krásy Saúdské Arábie,“ usmál se al-Faisal.



Dakarská rallye zapadá do rozvíjejícího se portfolia sportovních akcí, které korunní princ Muhammad bin Salmán zařadil do tzv. Vize 2030. Ta se vztahuje i na motorsport a loni se země do naplnění motoristických předsevzetí pustila zostra – konal se zde Závod šampionů, v němž nastupují nejlepší jezdci světa, a v prosinci si zde svůj úvodní závod sezony připsala i formule E, v níž spolu soupeří piloti ve vozech na elektrický pohon.

„Doufáme v to, že i Dakar bude úspěšnou záležitostí,“ věří al-Faisal. „Podařilo se nám sehnat formuli E, kterou jsme zorganizovali velmi slušně. Další naší výzvou bylo přivést do Saúdské Arábie Dakar, což se splnilo. A dál se uvidí.“

Atletika, fotbal a další šampionáty

Ostatně Arabský poloostrov v poslední době láká řadu sportů, pro které by dříve bylo konání v těchto končinách nemyslitelné. Kupříkladu bohatý Katar si zajistil letošní podzimní šampionát v atletice, který se bude odehrávat na otevřeném stadionu, permanentně chlazeném na teplotu 26 °C. Ač tomu nikdo moc nedůvěřuje, funkcionáři z atletické federace IAAF byli nadšení.

„Je to úžasný systém a ukazuje, že náš šampionát tady může proběhnout v příjemném prostředí pro atlety,“ pěl ódy šéf kontrolorů Geoff Gardner.

Komfort stadionu se pochopitelně nemůže zaručit všem disciplínám, a tak chodci a maratonci budou startovat v pozdním čase. Organizátoři hovořili o začátcích zhruba půl hodiny před půlnocí, až odezní hlavní vlna veder.

Atletické mistrovství světa ale nebude jedinou velkou katarskou akcí, opravdu monstrózně vypadá šampionát ve fotbale, jenž je na programu v roce 2022. Tradičně bývalo MS konáno na přelomu června a července, nyní se bude hrát od listopadu do prosince, tedy v období, kdy obvykle mívají nejlepší týmy světa nabitý kalendář domácími i pohárovými soutěžemi. Nicméně se bude hrát na sedmi úplně nových stadionech, které jsou od sebe vzdáleny maximálně hodinu cesty.

Nicméně zpět do Saúdské Arábie, katarského souseda. „Rallye Dakar je skvělá příležitost jak pro společnost Amaury Sport Organisation (pořadatele Tour de France nebo právě Dakaru), tak i pro Saúdy. Bude to velký společný podnik a zároveň i velká výzva,“ myslí si dvojnásobný dakarský vítěz a jedna z největších osobností v motorsportu Carlos Sainz starší.

„S veškerou podporou, kterou od vlády a generálního sportovního úřadu dostáváme, a s pomocí dalších saúdskoarabských subjektů, jsme si jisti, že předvedeme to, co jsme slíbili korunnímu princi. Totiž to, že chceme, aby náš Dakar byl ten nejlepší Dakar, co kdy byl. Je to opravdu těžký úkol, ale jsem si jistý, že to zvládneme,“ dodává ambiciózní al-Faisal.