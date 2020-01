Sedmkrát minula terč, přesto dojela Davidová dvanáctá, Fourcade vyrovnal rekord Björndalena

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - závody s hromadným startem: Ženy (12,5 km): 1. Mäkäräinenová (Fin.) 39:58,9 (1 tr. okruh), 2. Eckhoffová -30,2 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -35,0 (3), 4. Wiererová (It.) -1:08,8 (5), 5. Herrmannová (Něm.) 1:25,0 (6), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:38,0 (5), 7. Krjuková (Běl.) -1:40,7 (4), 8. Häckiová (Švýc.) -1:49,7 (8), 9. Vittozziová (It.) -1:50,7 (5), 10. Innerhoferová (Rak.) -1:52,0 (7), ...12. Davidová -2:07,2 (7), 27. Charvátová (obě ČR) -3:40,6 (8). Průběžné pořadí SP (po 9 z 24 závodů): 1. Wiererová 390, 2. Eckhoffová 381, 3. Tandrevoldová (Nor.) 305, 4. Simonová (Fr.) 285, 5. Herrmannová 273, 6. Braisazová (Fr.) 261, ...11. Davidová 227, 24. Kristejn Puskarčíková 133, 29. Charvátová 118, 47. Jislová (všechny ČR) 40. Muži (15 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 41:01,4 (2 tr. okruhy), 2. Peiffer (Něm.) -20,1 (3), 3. Desthieux (Fr.) -20,3 (3), 4. Dale (Nor.) -38,9 (4), 5. Fak (Slovin.) -43,1 (3), 6. Horn (Něm.) -43,2 (4), 7. Nelin (Švéd.) -44,8 (4), 8. Christiansen (Nor.) -48,9 (5), 9. Krčmář (ČR) -58,8 (4), 10. Jelisejev (Rus.) -59,8 (4), ...12. Moravec (ČR) -1:10,2 (2). Průběžné pořadí SP (po 9 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 387, 2. J. T. Bö (Nor.) 374, 3. Desthieux 352, 4. T. Bö (Nor.) 342, 5. Loginov (Rus.) 329, 6. Fillon Maillet (Fr.) 328, ...22. Krčmář 145, 27. Moravec 63, 42. Štvrtecký 48, 59. Václavík 19, 66. Šlesingr 12, 69. Krupčík (všichni ČR) 7.