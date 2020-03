Sedmnáctiletý boxer s velkým srdcem. Řezníček za tři dny rozvezl potřebným přes 200 kg jídla a léků

OLOMOUC/PRAHA Teprve v květnu mu bude osmnáct. Mohl by využít současné karantény k poflakování doma, hraní her, nějakému tomu cvičení. Jenže olomoucký boxer Petr Řezníček se rozhodl jinak, pomáhá těm, kteří to potřebují. Co na tom, že vlastně ani ještě nemá řidičák. „Nechtěl jsem sedět doma a nic nedělat. A myslím, že tohle je teď opravdu potřeba,“ říká pro Lidovky.cz a Profiboxing.cz.

Že se rozhodl správně, potvrzují i aktuální čísla. Za tři dny rozvezl přes 200 kg potravin ve více než 40 nákupech. „Jedeme v tom spolu ještě s kamarádem Michalem z boxu, který se mnou chodí na individuální tréninky,“ vypráví Řezníček po středeční celodenní šichtě, kdy se pořádně ani nestíhají sami najíst. To jim ale nevadí. Jezdí ještě s dalšími dvěma kamarády, Kubou a Petrem ze školy, mimo jiné pro to, že sám ještě nemá řidičský průkaz. Osmnáct mladému talentovanému boxerovi bude až za dva měsíce. „A ostatní alespoň sdílí, kde mohou, což je také velká pomoc,“ přidává devadesátikilový mladík, který se boxu věnuje osm let a už stihl odbouchat na 80 zápasů. Nyní zvládá ten suverénně největší a nejtěžší. „Jedu na vlastní triko, nechtěl jsem čekat než na stránkách sousedskapomoc.cz odsouhlasí můj vyplněný dotazník, trvalo by to dlouho. Jednoduše jsem zveřejnil přes sociální sítě nabídku a svůj osobní telefon,“ nastiňuje, jak vše rozjel.

„Pokud je v daný den velká poptávka, tak jsme schopni za dopoledne s jedním z kamarádů rozvézt 10 a více lidem za odpoledne. Zatím to vždy stačilo. Rozvážíme potraviny, hygienu a pokud je to nutné, tak také léky,“ přidává. Za cíl si dali pomáhat hlavně těm, kteří si nemohou podobné záležitosti obstarat sami, tedy seniorům. SLEDUJEME: Koronavirus omezuje sport v Česku i ve světě. Brno chce virtuálně vyprodat Lužánky Aby je neohrozili a hlavně nevyděsili, sami také mají pochopitelně roušky a rukavice. „Obojí mi obstarala skvělá kamarádka Simona Matejíková. Bez ní bych chodil pouze v šátku a pracovních rukavicích a působil trochu strašidelně,“ přidává s lehkým úsměvem. Stejně odmítá i skutečnost, že by si vzal něco navíc, jak ostatně mívají občas starší občané, když jim někdo pomůže, ve zvyku. „Občas nám lidé chtějí dát nějaké peníze navíc, pokud už je v rozumné míře přijmeme, tak je dám kamarádovi na pohonné hmoty,“ vysvětluje. Anebo na jídlo pro policisty hlídající na ulicích a ve městech. Tak, jako ve čtvrtek... Řezníček s kamarádem přivezli za peníze navíc jídlo také policistům. Sám Řezníček je ostatně typem tradičního „divokého a neposedného výrostka“ se sklonem pro lumpárny, ovšem se správné nastavenými hodnotami. Důkazem budiž reakce na sociálních sítích mimo jiné i od jeho bývalých učitelů ze základní školy.

„Nedělám to kvůli tomu, ale samozřejmě to těší. Baví mě hlavně reakce lidi, kteří mě znají jako malého rošťáka, který neměl vůbec žádný respekt k nikomu a k ničemu, a teď mi píšou, že jsem je překvapil,“ dodává s tím, že právě jeho divočejší povaha jej přivedla také k boxu. A že právě ten mu ukázal disciplínu a správný směr.

Petr Řezníček v boxerském ringu coby vítěz. Mistr ČR školní mládeže, juniorů a reprezentant, který se zúčastnil i ME juniorů, tak nyní může v „neplánovaném volnu“ pomáhat těm, kteří to potřebují.