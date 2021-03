Šéf Oktagonu: V šoku z Vémoly nejsem. Prochází peklem, ale bere to hrdinsky

Praha Vedení organizace Oktagon vlastně nemělo na výběr. Když úřadující šampion Karlos Vémola v pátek nesplnil o 0,6 kilogramu striktní váhový limit 83,9 kilo před titulovým soubojem se Slovákem Milanem Ďatelinkou, museli mu pás sebrat. Vémola už není šampionem, a v sobotu se jím ani stát nemůže. „Ale bere to chlapsky. Neumíme si představit, jakým peklem si musel projít,“ říká spolumajitel organizace Pavol Neruda v rozhovoru pro iDNES.cz.

Nejen, že Vémola v sobotu nebude obhajovat pás šampiona střední kategorie, zatímco 25letému Ďatelinkovi právo na titul zůstalo, 35letý český veterán soupeři také odevzdá nezanedbatelnou část vlastní výplaty jako trest za nesplnění váhy.

Že by šampion nesplnil limit, to se ve vaší organizaci ještě nestalo, viďte?

To se nestalo ani v UFC. Vše jsme ale řešili s rozhodčími, ověřovali jsme to na vysokých místech, abychom přesně věděli, jaká jsou pravidla. Výsledkem je odebrání titulu, taková jsou oficiální pravidla pro tyto situace.

Překvapilo vás, že Vémola nenavážil?

Upřímně řeknu, že úplně ani ne. Kolem půl kila, to je strašně malý rozdíl, ale shodit mu to nešlo. Skoro to měl... Vemte si, že hubne už počtvrté v krátkém čase (v říjnu poprvé, v prosinci dvakrát a nyní). Pro organismus je to extrémní zátěž. Říkal jsem si, že to snad není pravda, že nenavážil, ale nějak v šoku jsem nebyl.

Jeho tělo řeklo dost?

Tak to beru a chápu. Čím častěji provádíte takhle náročné hubnutí, hůř se zbavujete vody. Neumíme si představit, jakým peklem si Karlos prochází, co od organismu očekává, jak ho vymačkává do sucha.

Nehrozilo zrušení zápasu?

Ne, proč?! To by pro Milana bylo strašně nefér. Milan jde o titul, má šanci na vítězství a plně si ji zaslouží. Karlos je už tak dost potrestaný, přišel o pás šampiona.

Ďatelinka alespoň na sociálních sítích působí tak, že mu nenavážení Vémoly vlastně nevadí.

Milan je bitkař, v jeho světě půl kila nic neznamená. Ano, Karlos bude v zápase těžší, to je plus pro něj, ale stále mám pocit, že Milan k němu chová dost respektu na to, aby ho ani nenapadlo z toho vycouvat, Karlosovi cokoliv vyčítat a odporovat mu. Vnímá ho jako velkého šampiona.

Kolik Vémola Ďatelinkovi za trest odevzdá ze své výplaty?

(přemýšlí) Desítky procent.

Jak Vémola celou situaci bere?

Hrdinsky! Bere to, jak to je. Říkal, že to víc prostě nešlo. Omluvil se, protože ho to hrozně mrzí, ale všechno bere chlapsky. My sami jsme čekali, že bude překvapený, až mu řekneme, že mu musíme pás šampiona sebrat, ale on odpověděl: Pokud jsou taková pravidla, tak mi to je jedno. Já ho stejně zmlátím, šampion v Oktagonu je jen jeden.

