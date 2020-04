Šéf Saganovy stáje Bora: Jsme připravení jezdit klidně až do Vánoc

Berlín Šéf německé cyklistické stáje Bora-Hansgrohe Ralph Denk prohlásil, že jeho tým je připravený pro záchranu sezony poznamenané pandemií koronaviru jezdit klidně až do Vánoc. Zároveň také připustil, že s ohledem na budoucnost bude možná nucen sáhnout k úsporám na platech jezdců, mezi něž patří i hvězda první velikosti Peter Sagan.

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) nastínila v minulém týdnu alespoň nahrubo, jak by mohl vypadat kalendář pro zbytek sezony. Soutěžní pauza má trvat do 1. července, od 1. srpna by se pak měly rozběhnout i závody WorldTour. Od 29. srpna do 20. září se má jet Tour de France, potvrzen byl původní termín mistrovství světa ve Švýcarsku 20. až 27. září. Podle plánu UCI má po MS přijít na řadu Giro d’Italia, následně i Vuelta a také klasiky, pro něž bývá za normálních okolností vyhrazeno jaro.

Těžko lze za současných okolností odhadovat, co vše se nakonec do kalendáře opravdu vejde a jaké závody bude možné uspořádat. „My jsme jako tým připravení jezdit do Vánoc,“ řekl Denk v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Pokud se zvládne odjet pět monumentů, jako je závod Paříž-Roubaix, pak bychom v cyklistice zachránili takřka všechno a nakonec si mohli na konci roku říct, že je takřka všechno v pohodě,“ dodal Denk.

Sám si ale dobře uvědomuje, že k tomu je ještě hodně daleko. A nevyloučil, že bude muset sáhnout k úsporným opatřením, ačkoliv ještě v dubnu obdrželi jezdci výplaty v plné výši a prozatím není nijak ohrožena existence týmu.



„Rozhodujeme se měsíc po měsíci. S našimi sponzory vyhodnocujeme situaci v krátkých intervalech. Máme skvělé partnery, kteří si stojí za svými závazky a investicemi. Hodně záleží na tom, kdy bude pokračovat sezona. A hodně také záleží na tom, jestli se opravdu pojede Tour de France,“ prohlásil Denk.