Serena Williamsová? Na US Open zašla až moc daleko, míní Federer

LONDÝN/PRAHA V rozhovoru pro deník The Times se Roger Federer vrátil ke kontroverznímu výstupu Sereny Williamsové na US Open. Americká hvězda zde měla konflikt s rozhodčím Carlosem Ramosem, kterého obvinila ze sexismu.

Švýcarský tenista nechce stát ani na jedné ze stran, nicméně se podělil o svůj názor, podložený letitými zkušenostmi.

Švýcar Roger Federer.

„Je to směsice řady věcí, ale v určitém okamžiku jsem měl pocit, že Serena měla odejít,“ uvažuje Federer. „To sice udělala, ale zašla až příliš daleko. Měla jít pryč daleko dříve.“

Sereně udělil rozhodčí Carlos Ramos po druhém varování (nejprve za nepovolené koučování, pak za zničení rakety) trestný fiftýn, což slavnou Američanku značně rozlítilo a hlasitě si u sítě stěžovala, že rozhodně nemá zapotřebí podvádět.

„Sudí ji možná neměl tak tlačit. Je to nešťastný, ale neuvěřitelný případ,“ komentuje Federer, který také v rozhovoru srovnal tenis s dalšími sporty, odkázal se dokonce i na bojovníka Conora McGregora.

„Vidíte, že chlápek z UFC (Conor McGregor) hodí něco po autobusu, v jiných sportech na sebe běžně plivají a nadávají si. Přemýšlel jsem nad tou situací se Serenou z tolika možných úhlů, abych pochopil rozhodčího, Ósakovou, Serenu, diváky,“ dumá Federer.

Alize Cornetová.

Zároveň se také švýcarský elegán vrátil k problému Francouzky Alizé Cornetové, která dostala napomenutí za odhalení sportovní podprsenky. „Jaký je problém s výměnou trička, případně kočičím oblekem? Serena v minulosti nosila šílenější věci,“ poznamenal.

„ I někteří muži nosí bláznivé oblečení. Byl velký problém, když Tommy Haas nosil na US Open tričko bez rukávů, dlouho to bylo zakázané, ale najednou se rozhodlo, že se to povolí. Podle mě to byl nesmysl,“ dodal Federer