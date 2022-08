Grandslamové tituly, módní výstřelky i hádka s rozhodčím. Ikonické momenty Sereny Williamsové

Končí jedna velká éra. Aspoň v ženském tenise určitě. Zřejmě už jen pár zápasů zbývá než vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová pověsí raketu na hřebík. Možná to bude už jeden jediný. Americká legenda, která za necelý měsíc oslaví 41. narozeniny, během své sedmadvacetileté kariéry vyhrála vše, co se vyhrát dalo. Pokořila několik rekordů a k dalším měla našlápnuto.

Inspirovala mnoho začínajících následovnic, z nichž řada proti ní ještě stihla nastoupit. „Pravděpodobně má nejlepší podání všech dob a je to nejlepší hráčka všech dob,“ vysekla Williamsové poklonu devatenáctiletá obhájkyně titulu na US Open Emma Raducanuová poté, co ji před dvěma týdny porazila v Cincinnati. „Myslím, že ze způsobu, jakým dominovala tenisu, jakým se držela po mnoho let, může čerpat inspiraci každý – včetně mě. Tu hru změnila.“

Její vliv zároveň přesahoval tenisové kurty. Jako Afroameričanka otevřeně vystupovala proti rasismu, prosazovala genderovou rovnoprávnost a rovné finanční odměny, vyprávěla o svých zkušenostech se zdravotnickým systémem.

Na které momenty kariéry Sereny Williamsové se bude vzpomínat nejvíc?

První grandslamový titul

V polovině 90. let se na elitní scéně objevily usměvavé americké teenagerky s rovnátky a copánkovými účesy – sestry Venus a Serena, produkt svérázného a ctižádostivého otce Richarda Williamse, který dcery sám trénoval. O rok a čtvrt mladší Serena začala hrát na okruhu WTA ve čtrnácti a k osmnáctinám si s dvoutýdenním předstihem na US Open 1999 nadělila první grandslamový titul ve dvouhře.

Coby nasazená sedmička ve čtvrtfinále porazila světovou čtyřku Moniku Selešovou, v semifinále vyhrála nad druhou nasazenou Lindsey Davenportovou a ve finále zdolala tehdejší vládkyni Martinu Hingisovou. Stala se tak první Afroameričankou v otevřené éře, která vyhrála hlavní soutěž ve dvouhře. Spolu s Venus navíc získala titul také v deblu.

Proti rasismu

Obě sestry Williamsovy hovořily o rasismu, s nímž se během své kariéry v tradičně bělošském sportu setkávaly. V roce 2001 se měly spolu utkat v semifinále prestižního turnaje v Indian Wells, když však Venus odstoupila kvůli zranění, snesly se na ně i otce Richarda obvinění z ovlivňování zápasů. Ve finále s Belgičankou Kim Clijstersovou pak diváci domácí Serenu vybučeli, Richard i Venus uvedli, že si vyslechli i rasistické urážky. Klan Williamsových pak čtrnáct let „pátý grandslam“ bojkotoval.

Řada černošských hráček přiznává, že někdejší dominance sester Williamsových přispěla k jejich přirozené inkluzi. „Tenisu to určitě hodně pomohlo,“ uvedla osmnáctiletá světová dvanáctka Coco Gauffová. „Viděla jsem někoho, kdo vypadal jako já a dominoval hře. To mě přesvědčilo, že bych mohla vynikat taky.“

Serena Slam

V roce 2003 Serena přijela na Australian Open se ziskem tří grandslamových titulů v řadě a pouze trofej z Melbourne jí scházela ke zkompletování nekalendářního Grand Slamu. V semifinále proti Kim Clijstersové byla na pokraji vyřazení, přesto ve třetím setu otočila ze stavu 1:5 i s pomocí dvou odvrácených mečbolů na 7:5. Ve finálovém dramatu pak udolala sestru Venus. Ve 22 letech se jí unikátní zisk čtyř majorů za sebou povedl jako páté hráčce historie.

V letech 2014–2015 dosáhla na tuto metu, která dostala označení „Serena Slam“, znovu. Kdyby vyhrála i na US Open, slavila by ještě cennější kalendářní Grand Slam, jenže dobře rozehrané semifinále s Italkou Robertou Vinciovou nakonec nezvládla. Později o této porážce řekla, že jí zlomila srdce.

Když pak v roce 2012 vyhrála také olympijské hry v Londýně, zkompletovala kariérní Golden Slam. Jako jediná má všechna tato vítězství ve dvouhře i čtyřhře.

Triumf nastávající matky

V roce 2017 Williamsová posedmé ovládla Australian Open a ziskem celkově 23. grandslamu předstihla Steffi Grafovou. V historickém žebříčku před ní zůstala pouze Margaret Courtová. Později přiznala, že se jí to povedlo už v osmém týdnu těhotenství.

Na svět přivedla dceru Olympii, při poporodních potížích jí však kvůli krevní sraženině šlo o život. „Vyvolalo to spoustu zdravotních komplikací a mám štěstí, že jsem přežila,“ líčila Williamsová.

Při návratu na Roland Garros 2018 vyvolala pozdvižení přiléhavou černou kombinézou, tzv. kočičím oblekem. Prý jí pomohl cítit se jako „princezna a válečnice z Wakandy“ z marvelovského filmu Černý panter. Zároveň však pomáhal předcházet vzniku embolií.

Sudí je lhář a zloděj

Williamsová přiznala, že hnacím motorem pro pokračování v kariéře pro ní byla vidina vyrovnání rekordního počtu grandslamových triumfů Margaret Courtové. Ten čtyřiadvacátý měla na dosah například na US Open 2018. Jenže newoyrské finále proti dvacetileté japonské senzaci Naomi Ósakaové nezvládla herně ani mentálně. Doplatila na nepovolené koučování a následné vzrušené diskuse s rozhodčím, kterého nazvala lhářem a zlodějem, za což dostala nejprve trestný fiftýn a pak i game.

Do grandslamového finále se následně Serena Williamsová probojovala ještě dvakrát, v obou případech však odešla poražena. Na dnes začínajícím US Open má možná poslední šancí. Zařadí se mezi jeho ikonické momenty? Do akce jde dnes v noci proti Dance Koviničové z Černé Hory.