Šermíři znají první duely. Fleretista Choupenitch vyzve Poláka Siesse

Šermíř Alexander Choupenitch, který obhajuje bronz z Tokia, vstoupí do olympijských her ve 2. kole soutěže fleretistů proti Poláku Michalu Siessovi, vítězi loňských Evropských her v Krakově. Rozhodl o tom los v Paříži. Ten přisoudil hvězdné soupeře českým kordistům.