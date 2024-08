ONLINE: Šermíři bojují o olympijské finále. S Japonskem těsně prohrávají

V dramatické bitvě čeští reprezentanti Martin Rubeš, Jiří Beran a Jakub Jurka zpočátku dotahovali náskok soupeře. Klíčový byl souboj Jurky v šestém duelu proti Vismarovi. Pětadvacetiletý kordista dokázal vyrovnat z 13:17 na 25:25.

Když o chvíli později Beran udržel skóre na 27:27, opouštěl bojiště plný divokých emocí. Rubeš ztratil jeden bod, ale výsledek byl pořád nadějný a na planši do devátého, závěrečného utkání celého zápasu nastupoval Jurka proti di Verolimu. Rozhodovalo se v poslední minutě. Jurka v ní stihl osm zásahů, Ital jen polovinu.

Jurka po utkání připomněl, že český tým s Italy na posledních světových šampionátech s Italy dvakrát těsně prohrál. „Plán se neměnil, ale na rozdíl o těch předchozích jsme do toho všichni dali srdce, nevzdali jsme to až do úplného konce. Oni to vycítili a atmosféra je semlela.“

Druhou semifinálovou dvojici tvoří domácí Francie a Maďarsko. Zápas o bronz je ve výstavním pavilonu Grand Palais na programu od 19:30 a finále od 20:30.

Kordisté mohou olympijskou medailí navázat na Alexandera Choupenitche, který před třemi lety v Tokiu získal bronz ve fleretu a po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. V Paříži však vypadl už v osmifinále.