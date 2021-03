Šestnáctý triumf v kariéře. Samková vyhrála v Gruzii a vede Světový pohár ve snowboardcrossu

Bakruiani Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála dnešní závod Světového poháru v gruzínském Bakuriani. Předloňská mistryně světa si připsala šestnáctý triumf v kariéře a druhý v této sezoně. Dostala se díky tomu do čela seriálu před Italku Michelu Moioliovou, která skončila ve finále čtvrtá.

Samková byla nejrychlejší v kvalifikaci a čtvrtfinále vyhrála stylem start-cíl. V semifinále se po strkanici s Američankou Lindsey Jacobellisovou propadla krátce po startu na čtvrté místo, ale v závětří za soupeřkami nabrala rychlost a v dolní pasáži všechny předjela.

Kritický okamžik zvládla Samková i v úvodu finálové jízdy, když v souboji o vedení musela přeskočit prkno Moioliové, aby nešla k zemi. Ustála to, Italku předjela a z prvního místa si dojela pro další triumf. „Bylo to těžké, dala jsem do toho ve všech jízdách 150 procent, hlavně ve finále. Bylo to mimořádně těsné, pálí mě nohy,“ řekla v rozhovoru po dojezdu. Ve finále za ní skončila druhá Julia Pereiraová de Sousa Mabileauová z Francie a třetí Jacobellisová.

V Bakuriani se pojede další závod v pátek. Světový pohár pak vyvrcholí 20. března ve švýcarském Veysonnaz. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z letošního MS Samková útočí na třetí křišťálový glóbus, zatím ho získala v letech 2017 a 2019. Největší soupeřkou sedmadvacetileté Češky bude olympijská šampionka a obhájkyně vítězství v SP Moioliová. Samková má před ní náskok pěti bodů.



Závod mužů v Bakuriani vyhrál Kanaďan Eliot Grondin před Rakušanem Lucasem Pachnerem a Italem Lorenzem Sommarivou. Čeští závodníci Jan Kubičík a Radek Houser se do vyřazovacích jízd nekvalifikovali.