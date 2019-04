Sexuální skandály, řízení pod vlivem léků, pád na dno. Král Tiger přesto předvedl comeback snů

AUGUSTA/PRAHA Ještě před dvěma roky byl na dně. Závodně i morálně. Nyní golfista Tiger Woods opět vystoupal na vrchol, popáté v kariéře vyhrál slavné Masters.

Už jen krátký putt na „osmnáctce“ jej dělí od páté výhry na Masters. Jemně a naprosto přesně pošle míček do poslední jamky a lehce zapumpuje pravou rukou.

Jako by mu pár vteřin trvalo, než si uvědomí, co dokázal. Poté jeho emoce vytrysknou naplno, zatne pěsti a se širokým úsměvem běží obejmout svého syna Charlieho.

Kruh se uzavřel. Tiger Woods se v Augustě po čtrnácti letech raduje z triumfu na nejslavnějším golfovém turnaji světa.

„Od mého prvního vítězství tady je to dokonce dvaadvacet let. Tenkrát tu byl můj táta a dnes jsem dvojnásobným otcem i já. Nemám slov,“ prohlásil nadšeně.



Momenty, když do té doby naposledy ovládl některý z majorových turnajů a když se v neděli oblékal do kultovního zeleného saka, dělí neskutečně dlouhých 3954 dnů. A hodně komplikovaných.

Problémy se zády i zákonem

Vždyť už to několikrát vypadalo, že nyní třiačtyřicetiletý Tiger, mnohými považovaný za nejlepšího golfistu světa, si už svůj milovaný sport ani nezahraje.

Trápila ho záda, podstoupil řadu operací, spinální fúzi, do toho přišly jeho sexuální skandály.

Rozpadlo se mu manželství se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou, poté i vztah s hvězdnou sjezdařkou Lindsey Vonnovou. Zády se k němu postavili do té doby velmi štědří sponzoři.

„Poslední operace vlastně nesouvisela s golfem, ale byla o kvalitě života. Před ní jsem toho opravdu nemohl moc dělat a v podstatě jsem ležel dva roky v posteli, ze které mi ještě museli ostatní pomáhat,“ svěřil se Woods.

V roce 2017 pak řídil doma na Floridě pod vlivem nespecifikovaných návykových látek a musel si „odkroutit“ padesát hodin veřejně prospěšných prací.

Radost Tigera Woodse.

„Chci, aby veřejnost věděla, že v tom nebyl alkohol. To, co se stalo, byla neočekávaná reakce na předepsané léky. Neuvědomil jsem si, že mě může jejich kombinace tak silně ovlivnit,“ tvrdil tehdy.



Legenda padla na úplné dno.

Jednu výhodu Woodsův tehdejší stav měl, o moc níž už se totiž klesnout nedalo. Ani morálně, ani na žebříčku PGA Tour, kde spadl až do sedmé stovky.



Když už to málokdo čekal, přišla opětovná cesta vzhůru.

Loni v březnu se umístil po pěti letech v elitní pětce na turnaji okruhu PGA a vypadalo to, že by se mohl znovu dostávat do pohody.

Pak přišlo šesté místo na Open Championshipu, na PGA Championshipu skončil dokonce druhý. Ustaly zdravotní trable, zato výsledky se stále lepšily.

Návrat dokonán? Skoro.

Na vítězných Masters hrál konzistentně. Tu zahrál birdie, tu zase bogey, ale na rozdíl od svých soupeřů neměl velké výkyvy.

Ve finálovém čtvrtém dni kazil především do té doby vedoucí italský golfista Francesco Molinari, který zahrál dvě rány nad par a přišel o své naděje na celkový primát.

Radost Tigera Woodse a jeho caddyho Joe LaCavy.

Nezářil ani Tony Finau, Woodsovi tak stačilo zahrát svůj standard, jenž předváděl předchozí tři kola.



Bogey na závěrečné jamce už nic nezměnilo, Tiger turnaj ovládl s celkovým skóre -13 s náskokem jedné rány na své tři nejbližší pronásledovatele Dustina Johnsona, Brookse Koepku a Xandera Schauffela.

„Hrál jsem nejtrpělivěji za poslední roky. Měl jsem pod kontrolou emoce, míč dobře umisťoval a vnímat to napětí kolem bylo úžasné,“ rozplýval se šampion.

Radost má také z toho, že tatínkův triumf mohly z bezprostřední blízkosti sledovat jeho děti – syn Charlie a dcera Sam.

„Předtím jen viděly, jak jsem se trápil. Je nádherné s nimi sdílet úspěch. Nepopsatelný pocit.“ Woods je nyní blízko překonání celkového rekordu ve výhrách na okruhu PGA. Má jich 81, vedoucí Sam Snead si připsal o jedno vítězství více.

Největší comeback v historii

Jeho úspěch měl velkou odezvu i mezi dalšími hvězdnými sportovci. „Sleduji Tigera a mám v očích slzy. Čím sis prošel a kde jsi teď? Wow. Jsi pro mě inspirací,“ gratulovala golfovému šampionovi prostřednictvím Twitteru tenistka Serena Williamsová, které se v kariéře podobně jako Woodsovi nevyhnuly četné zdravotní problémy.

„Pokud dřete, vždycky pro vás bude cesta zpět. Ve sportu i v životě,“ napsala bývalá světová tenisová jednička Chris Evertová.

Stručně, ale naprosto jasně se vyjádřil basketbalista Stephen Curry. „Největší sportovní comeback v historii!“ uvedl a v nadsázce poprosil Woodse, jestli by mu jedno ze svých nově už pěti zelených sak nezapůjčil.

S gratulací přispěchal také bývalý americký prezident Barack Obama, jenž si kdysi s Tigerem dokonce zahrál, i ten současný, Donald Trump.

„Gratulace. Miluju lidi, kteří jsou nejlepší pod tlakem. Fantastický návrat skvělého chlapíka,“ tweetoval Trump.

Radost Tigera Woodse.

Triumfem na Masters si Woods vydělá něco přes dva miliony dolarů. V jeho případě se však nejedná o nějakou převratnou částku, i přes výpadky v minulých letech totiž patří mezi nejvíce výdělečné sportovce v historii.



V celkové tabulce je s příjmem překračujícím 1,7 miliardy dolarů na druhé příčce za bývalým basketbalistou Michaelem Jordanem.

Na vysokých pozicích mu dělají společnost další golfisté, do nejlepší desítky se vešli i Arnold Palmer, Jack Nicklaus a stále aktivní Phil Mickleson.

Nutno podotknout, že v případě golfistů plyne většina příjmů z reklamy, nikoliv ze samotných turnajových odměn.

A jak se od něj v dobách skandálů sponzoři odvraceli, nyní se předhánějí v uzavírání partnerství. Mezi hlavní patří Nike, Bridgestone Golf, TaylorMade, Monster Energy, Full Swing, Kowa, Upper Deck či Hero Motor Group.

V nadsázce řečeno, i kdyby mu nyní všechny peníze ukradli, trápit ho to nemusí, pocity štěstí z neuvěřitelného návratu mu nevezme nikdo.