Sherrock otevřela novou éru šipek, Angličanka dostala pozvánku na elitní okruh World Series of Darts

Londýn/Praha Nová šipkařská hvězda Fallon Sherrocková je v kurzu. Po převratných výhrách na vrcholícím MS dostává spoustu gratulací, nabídky ke sponzoringu a těšit se může na účast v nejprestižnějších turnajích World Series of Darts.

Při tradičních velkolepých nástupech k zápasům si musela Fallon Sherrocková připadat jako rocková hvězda. Fanoušci skandovali její jméno, někteří byli oblečeni jako ona, jiní měli cedule s nápisem „Fallon, vezmi si mě!“. Aby také ne, když se stala první šipkařkou, která na mistrovství světa porazila muže. A dokonce hned dvakrát. Ředitel Mezinárodní šipkařské asociace (PDC) Barry Hearn nazval její úspěchy začátkem nové éry šipek.

„Potřebujeme jen více příležitostí. Kvalifikovat se mohou pouze dvě ženy, možná by pomohlo zvýšit počet na čtyři. Myslím, že se o šipky teď zajímá mnohem víc žen, které na ně nikdy nekoukaly,“ přeje si změny v kvalifikačním systému Sherrocková. Po výhrách nad Tedem Evettsem a Mensurem Suljovicem nestačila ve 3. kole na Chrise Dobeyho. Anglický šipkař utkání zvládl i přesto, že fanoušci dávali při hře jasně najevo, že si přejí úspěch Sherrockové a při klíčových hodech na double na něj bučeli.

„Ukázala jsem, že můžeme hrát s muži a můžeme je porážet. Bylo to celé jako jízda na horské dráze, moc jsem si to tady užila. Snad se sem ještě vrátím. Moc ráda bych si tady zahrála i v dalších letech,“ vyznala se Sherrocková, která se stala miláčkem tradičně zaplněné haly Alexandra Palace v Londýně. Její úspěšně tažení nezůstalo bez odezvy. Přímo v „Ally Pally“ prožíval její zápasy například gólman anglické reprezentace Jordan Pickford. Blahopřání pak mířily k Sherrockové ze všech stran. „Je neuvěřitelné, když vám gratuluje k vítězství Billie Jean Kingová. Ach můj bože, nikdy jsem si nemyslela, že by mě někdo takový kontaktoval nebo mi poblahopřál,“ řekla 25letá rodačka z Milton Keynes, která si postupem mezi 32 nejlepších hráčů zajistila prémii 25 tisíc liber (přibližně 747 tisíc korun).

Fallon Sherrocková se raduje z výhry na šipkařském MS.

Mimochodem na vítěze šipkařského svátku, který vyvrcholí ve středu večer, čeká odměna 500 tisíc liber (15 milionů korun).

Se skromnou Fallon už začali spolupracovat noví sponzoři, hlásí se i zájemci z mimosportovního dění. Pro vyučenou kadeřnici ale nejsou peníze tím hlavním. „Chci si teď chvíli jen užívat, co jsem dokázala. Vytvořila jsem historii a umístila dámské šipky na mapu. Teď chvíli počkám, až opadne ta prvotní sláva, je těžké si na to takto rychle zvykat,“ vysvětluje. Svoji popularitu už jednou stihla „využít“. Vítězný terč z prvního kola Sherrocková darovala do charitativní dražby, jejíž výtěžek půjde na podporu dětí s autismem.

Nejvyšší příhoz se momentálně vyšplhal na tisíc liber, do sbírky se zapojil i populární publicista Piers Morgan či již zmíněný brankář Pickford. Zástupci PDC navíc oznámili, že se Angličanka stane součástí turnajů prestižní World Series of Darts v USA, Dánsku, Německu, Novém Zélandu a Austrálii. „Jsem neuvěřitelně nadšená, že dostanu tuto příležitost, už se nemohu dočkat. Díky šipkám budu cestovat po celém světě, o tom se mi dříve ani nesnilo,“ váží si pozvánky mezi šipkařskou smetánku a věří, že se v ní neztratí.