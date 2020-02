Sibiřské siréně pomohla ke slávě i Navrátilová, pak se Šarapovová stala nejbohatší sportovkyní světa

New York „Jak opustíte jediný život, který jste znali? Jak odejdete z kurtů, na nichž jste trénovali od dětství, od hry, kterou milujete a která vám přinesla slzy i nevýslovnou radost; sport, kde jste našli rodinu a spolu s fanoušky jste v něm prožili 28 let? Je to pro mě novinka, tak mi prosím odpusťte. Tenise, dávám ti sbohem.“

Těmito slovy začala dvaatřicetiletá tenisová ikona Maria Šarapovová své včerejší loučení s tenisovou kariérou. Udělala tak prostřednictvím působivého sloupku pro americké časopisy Vogue a Vanity Fair. Přitom leckdo by tipoval, že tak učiní spíš na okázalé tiskové konferenci s blýskajícími fotoaparáty, zástupem kamer a novinářů.

Šarapovová ukončila tenisovou kariéru, po dopingovém trestu se nedokázala vrátit na někdejší úroveň Tak jako před téměř čtyřmi lety. Právě když na 7.března 2016 svolala v Los Angeles mimořádné setkání s médii, čekalo se, že oznámí rozhodnutí pověsit raketu na hřebík. Místo toho v slzách oznámila, že během Australian Open měla pozitivní test na meldonium, za což si následně odpykala patnáctiměsíční distanc. To už měla Šarapovová prakticky všechny úspěchy za sebou: 35 z celkem 36 singlových titulů i 21 týdnů v čele světového žebříčku. Po návratu na kurty totiž už dřívější pozice zpět dobýt nedokázala. V 17 vyhrála Wimbledon Maria Šarapovová se narodila v roce 1987 v západosibiřském městě Ňagaň, kam se běloruští rodiče přestěhovali krátce před jejím narozením z obav před následky černobylské havárie. Jejich město Homel se totiž nacházelo jen 150 kilometrů od místa katastrofy. Záhy se rodina vydala do Soči k Černému moři, kde se malá Máša od čtyř let seznamovala s tenisovou raketou a míčkem. Když v sedmi letech navštívila moskevský tenisový kurz vedený Martinou Navrátilovou, zaujala legendu natolik, že Navrátilová doporučila Nicku Bollettierimu do jeho slavné akademie na Floridě. Aby mohl své dceři působení v luxusním tenisovém centru dopřát, musel si Mariin otec Jurij na cestu do USA půjčit peníze a v zámoří pak bral zavděk i špatně placenými pracemi včetně mytí nádobí. Malá a velká. Poražená finalistka Simona Halepová a vítězka Roland Garros Maria Šarapovová Vůle se však vyplatila. Už o čtrnáctých narozeninách vstoupila Šarapovová do profesionálního okruhu WTA a v sedmnácti dokonce překvapila premiérovým grandslamovým titulem z Wimbledonu, když ve finále porazila Serenu Williamsovou. „Chtěla bych tu trofej rozkrájet a dát kus každému, celému hledišti,“ prohlašovala dojatá Ruska po výhře 6:1, 6:4, které ji v létě 2004 vystřelilo mezi nejlepší. „Děkuju za krásný zápas a je mi líto, ale dneska jsem musela vyhrát.“ „Maria odehrála opravdu výborný zápas. Gratuluji k tvému prvnímu grandslamu,“ blahopřála ji Williamsová. Souboj ikon Tehdy ještě málokdo tušil, že právě ve znamení těchto dvou dam se ponese světový tenis zkraje nového tisíciletí. Williamsová postupně převzala vůdcovskou štafetu po o rok starší sestře Venus a ještě v 38 letech stále symbolizuje razanci a nesmlouvavost leckdy až mužského pojetí. Šarapovová si víc zakládala na účinném podání, trpělivé hře od základní čáry a přesném rozdělováním úderů. Bilance vzájemných zápasů je jednoznačně na straně Williamsové (20:2), také další soupeřky získaly více nejhodnotnějších titulů nebo strávily na světovém trůnu delší dobu. Šarapovová však byla tou, o níž se mluvilo zřejmě nejčastěji. Mnoho fanoušků pobláznila svou líbezností a vzhledem modelky, na nějž hodně dbala. Výrazné náušnice k ní patřily stejně jako tradiční upravení pramínku vlasů za uši před každým podáním. Serena Williamsová a Maria Šarapovová ve finále Australian Open. Mnozí však její zápasy nemohli vystát kvůli neustálému hekání při úderech. Sibiřská siréna – tak se jí začalo říkat. Také její odměřenost nebyla leckomu po chuti. Zároveň i ti nepřející museli uznat, jak velkou osobností Šarapovová je. „Není to můj vzor, ale je to podle mě největší profesionálka, co je na okruhu,“ potvrdila například česká hvězda Karolína Plíšková. V roce 2006 Šarapovová triumfovala také na US Open, o dva roky později na Australian Open a v letech 2012 a 2014 vyhrála Roland Garros. Marketingová hvězda OBRAZEM: Pětinásobná grandslamová vítězka i módní ikona. Šarapovová ukončila bohatou kariéru Kromě sportovních úspěchů se jí dařilo i na poli byznysu, když podle magazínu Forbes vybudovala impérium v hodnotě přes 230 milionů dolarů, což je i na profesionální sportovce hodně nadprůměrné číslo. Spoustu peněz si vydělala úspěchy na kurtu, v čemž o hodně předčila krajanku Annu Kurnikovovou, k níž byla na začátku kariéry přirovnávána, ukázala se ale i jako velmi schopná byznysmenka. Do světa sponzorských kontraktů začala díky své kráse a tenisovému umění pronikat ještě předtím, než dosáhla plnoletosti a první kontrakty za ní podepisoval otec Jurij. Je známá dlouholetou spoluprací s Nike či luxusními značkami TAG Heuer a Porsche. Sponzory samozřejmě ovlivnila dopingová kauza z roku 2016, Šarapovové však hodně pomohl krok výrobce minerální vody Evian, který smlouvu i přes skandál smlouvu s ní nerozvázal a pomohl postupně přilákat sponzory zpět. „Spolupráce s Marií byla vždycky skvělá. Ona při nás stála a teď je na nás, abychom stáli my při ní,“ stálo v prohlášení vedení Evianu krátce po ohlášení dopingové kauzy. Maria Šarapovová při propagaci značky Porsche Už v té době bylo navíc jasné, že i samotná tenistka má nos na podnikání. Nikdy se netajila svou láskou ke sladkému, když podle svých slov mlsá několikrát denně a je schopná na posezení spořádat i dvě tabulky čokolády. V roce 2013 si pak splnila sen, když rozjela vlastní firmu se sladkostmi s názvem Sugarpova. Firma od začátku svého prodeje agresivně expanduje do celého světa a úspěchů dosahuje hlavně dlouhodobými dodavatelskými kontrakty s potravinovými řetězci jako 7-11 či Kroger. Samotná tenistka produktům pomáhá nejenom v pozadí dobrými rozhodnutími, ale je také tváří značky na reklamních akcích. Navíc své sladkosti propaguje na sociálních sítích, když ji třeba na populárním Instagramu sledují téměř 4 miliony fanoušků. „Trávím denně hodiny kancelářskou prací mezi tréninky, což je podle mě důležitá součást úspěchu. Jsem obklopená chytrými lidmi, ale sama se hodně angažuji a chci vědět, co se v mé firmě děje. Na začátku to byl hodně těžký rozjezd, ale teď už jsem zvyklá trávit čas v kanceláři nebo u počítače doma v Los Angeles,“ popisovala rozjezd firmy v roce 2018. Podle vlastních slov si dosud z firmy nevzala ani dolar a všechny výdělky vrací zpět na její rozvoj. K bonbonům v loňském roce přibyla čokoláda a do budoucna se prý chystá expanze do bytových doplňků. Že popularitě Šarapovové výrazně neuškodil ani dopingový skandál, naznačuje i prodej životopisné knihy, kterou vydala v roce 2017. Publikace s názvem Nezastavitelná se výborně prodávala a strávila nějaký čas i na špičce žebříčku nejprodávanějších knih podle New York Times. Konec bez fanfár Snad plánovala, že tohle období bez závodního tenisu překlene a s velkou pompou se znovu vrátí na výsluní. To se jí však už nepovedlo, například i kvůli opakovaným problémům s ramenem. Má za sebou několik operací a spoustu rehabilitace a v poslední době začala přemítat, jestli jí takové trápení stojí za to. Díky divoké kartě ještě mohla hrát v lednu na Australian Open, ale vypadla v prvním kole s Chorvatkou Donnou Vekičovou. To byl její poslední tenisový zápas mezi profesionálkami. „Obětovala jsem život tenisu a tenis mi dal život. Bude mi chybět každý den,“ přiznává Šarapovová a dodává ke své budoucnosti: „Jsem ale připravená vystoupat na jinou horu, soutěžit v jiném terénu.“