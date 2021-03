Vždycky máš možnost volby být slabý, nebo silný. Já chtěl být silný, říká strongman Jiří Tkadlčík

PRAHA Dvaatřicetiletý Jiří Tkadlčík je několikanásobný český, evropský i světový strongman. Tohle anglické slovo označuje silného muže a zároveň vítěze stejnojmenné atletické soutěže, v níž se soupeří o to, kdo je nejsilnější: zvedají se obří železné koule, přenášejí se klády a nejrůznější činky, tahají se těžké náklaďáky nebo se hází břemeny do dálky a do výšky. Všem je společné jedno: prokázat co největší sílu. Podle Tkadlčíka je to divácky atraktivnější než jen zvedání činek jako na olympiádě.

V tradičnější atletice však tenhle silák soutěží také. Před necelými třemi lety udržel na mrtvý tah v rukou 406 kilogramů. Více se v jeho váhové kategorii do 105 kilogramů do té doby nikomu nepovedlo.

Rozhovor s nejsilnějších Čechem a přerovským rodákem se nekoná v moderní posilovně plné toho nejluxusnějšího vybavení, jak by se mohlo podle jeho úctyhodných výkonů zdát. Sedíme v menší garáži na okraji Prahy, kterou mu pronajal kamarád, aby si z ní udělal tělocvičnu s pořádnými kusy železa.