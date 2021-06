Síň slávy odměnou za posedlost. Horáková mezi světovou basketbalovou smetánkou

Když se na Hanu Horákovou a její spoluhráčky sypaly v karlovarské aréně zlaté vločky, nevadilo, že medaile, které mají kolem krku, jsou stříbrné. Hala burácela.

Prohrát ve finále světového šampionátu s Američankami, to není žádná ostuda. Před českou rozehrávačkou se však i hvězdy z amerického týmu musely v roce 2010 sklonit.



Horáková po zásluze získala ocenění pro nejužitečnější hráčku turnaje. A třeba Bílá Mamba, jak se říká střelkyni a rozehrávačce Dianě Taurasiové v narážce na obávaného zabijáckého zakončovatele s podobnou přezdívkou Kobe Bryanta, zahrnula českou lídryni přátelskými gesty.

Ke konci minulého týdne FIBA českou rozehrávačku uvedla do Síně slávy. Právě výkon na světovém šampionátu mohl být pro rozhodnutí Mezinárodní basketbalové federace klíčový.



Hana Horáková Rozená Machová Narodila se 11. září 1979 v moravskoslezském Bruntálu.

S manželem Markem Horákem má syna Matěje.

Mimo jiné mistryně Evropy (2005), vicemistryně světa (2010) a nejužitečnější hráčka turnaje.

Od minulého pátku je jako druhá Češka (po Jiřím Zídkovi) členkou Síně slávy FIBA.

V dětství hrála v rodném Bruntálu za místní TJ Slavoj.

Později prošla oběma nejlepšími domácímu týmy – USK Praha a brněnskými Žabinami, se kterými vyhrála v roce 2006 Euroligu, působila také v zahraničí.

Vystudovala Fakultu sportovních studií a pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.

Horáková potvrdila, že je hráčkou, která v největším soustředění ze sebe vydává vše, co umí a může.

„Potkával jsem se s Hanou v mixzónách i mimo ně na několika šampionátech i olympijských hrách. Dokud se hrálo, nic okolo ji nezajímalo. Rozhovor sice nikdy neodmítla, ale bylo na ní vidět, jak je jako na trní. Jak by nejradši už zase byla ve své bublině a soustředila se na příští zápas, na další průběh turnaje,“ popisuje basketbalový komentátor ČT Jakub Bažant.

Lituje jen toho, že nezkusila štěstí v zámoří

Když k talentu a dřině na tréninku přidáte ještě něco jako posedlost vítězstvím, soutěživost, můžete vstoupit do pomyslného klubu těch nejlepších. Češky v něm vždy bývaly zastoupeny, třeba dříve Eva Němcová. která uspěla i za mořem v WNBA, ženské obdobě prestižní ligy NBA.

Když se teď Hana Horáková věnuje rodině a vzpomíná na sportovní kariéru, lituje snad jediného, že to za mořem také nezkusila: „Asi je škoda, že jsem tam nehrála, ale léto, kdy WNBA ožije, jsem měla vždy vyhrazené pro reprezentaci.“ A ta z výkonů 179 centimetrů vysoké rozehrávačky vždy patřičně čerpala.

Kapitánkou se stala v 21 letech a hned na svém druhém mistrovství Evropy v roce 2001 byla nejlepší v ziscích a druhá nejlepší v asistencích mezi 122 hráčkami turnaje.

O dva roky později v Řecku svůj výkon ještě vylepšila, přidala úspěšnou střelbu za tři body a spolu s Lucií Blahůškovou byly ze stříbrného týmu nominovány do nejlepší pětky celého šampionátu.

Byla to znovu ona, která burcovala tým o přestávce finále mistrovství Evropy v Turecku. Češky prohrávaly s Ruskami o 12 bodů, třetí i čtvrtou čtvrtinu ale vyhrály o sedm a získaly titul. Členka nejlepší pětky mistrovství pomohla k vítězství 9 body, 12(!) doskoky a 4 asistencemi.

Síla Brna v reprezentaci

Velmi podobně to bylo ve finále Euroligy v roce 2006. Brněnské Žabiny tehdy zvítězily nad Samarou. Horáková byla v Žabinách obklopena skvělými spoluhráčkami. Třeba Eva Vítečková, Jana Veselá nebo Ivana Večeřová patřily k evropské špičce. Tým trénoval Jan Bobrovský. Podobnou soupisku měla reprezentace. Hráčky spolu herně rostly.

Stanislav „Kili“ Kropilák (*1955) Brabenec, Kropilák, Rajniak, Skála... Pro Euro 1985 trenér Pavel Petera poskládal tým ze zkušených hráčů. Kvůli stáří byl před turnajem všemi podceňován. Jenže zahrál výborně, z ME v Německu vyprovodil třeba i Jugoslávce v sestavě s Draženem Petrovičem, později hvězdou NBA. Lví podíl na tom měl „federální Slovák“ Stanislav Kropilák. Neobyčejně obratný pivot, který ale mohl útočit i z křídla. Také jeho FIBA v pátek uvedla do Své síně slávy. Kropilák byl respektován v celé Evropě, když pravidelně hrával za její výběry. Doma bavil fanoušky Interu Bratislava. Jediné, co ho brzdilo, byly pochroumané menisky. NaBaMu

Ale i Žabiny a národní tým ne vždy jen vítězily.

„Když se prohrálo, bylo rozumnější se jí vyhnout. Hana bývala naštvaná, zavřela se do sebe. Myslím, že šlo až o posedlost odpovědností k sobě samé a týmu zároveň. Tím větší kontrast nastal, když tým uspěl. Mohli jste s ní do nekonečna probírat, co vás napadlo. Teprve v tenhle okamžik mohlo být nezasvěcenému jasné, že česká kapitánka není žádný suchar. I na legrácky došlo,“ popisuje Bažant.

A jak se to vlastně stane, že FIBA vybere do Síně slávy právě hráčku, která kdysi v rodném Bruntále vzala do rukou basketbalový míč a uhranul ji.

Jak se spravedlivě mezi takovým množstvím vynikajících osobností vybere ta, která se vyzdvihne na piedestal, kam možná stamiliony fanoušků a fanynek vzhlíží s nefalšovanou úctou.

Na stránkách Mezinárodní basketbalové federace je napsáno, že klíčová jsou dvě kritéria:

1. Vynikající úspěch na mezinárodní úrovni vycházející z osobního úsilí nebo iniciativy.

2. Kandidát přispěl jako hráč nebo trenér k celosvětovému rozvoji basketbalu.

První podmínku splňuje Hana Horáková bezezbytku. Druhá může mít různý výklad, je těžké troufnout si rozhodnout, jestli Hana přispěla nějak k rozvoji basketbalu světového.

Ale určitě se dá tvrdit, že od podzimu 2010 se pár stovek dětí právě díky ní přihlásilo do basketbalových přípravek. A basket vzali na vědomí i jejich, fotbalu a hokeji oddaní taťkové. Protože hráčka s iniciálami HH se svým zaujetím spolu s reprezentačními parťačkami na domácím světovém šampionátu postaraly o zážitek, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.

