Siniaková hrála skvěle a mě se nic nedařilo. Zasloužila si postup, říká jednička

PAŘÍŽ Světová jednička Naomi Ósakaová byla po porážce s Kateřinou Siniakovou zklamaná především sama ze sebe. Ve třetím kole Roland Garros japonská tenistka cítila únavu a nehrála tak, jak by si představovala. Na pařížském antukovém grandslamu ani na čtvrtý pokus nepřekročila třetí kolo a nenavázala na tituly z US Open a Australian Open.

Zejména v úvodu tiskové konference ze sebe Ósakaová jen těžko soukala slova. „Jsem velmi zklamaná z toho, jak jsem hrála, a přála bych si, abych to dokázala lépe. Ale nemohu vrátit čas,“ svěřila se, když se trochu rozpovídala.



Pod tlakem houževnaté Češky její hra nefungovala. „Nešly mi moc ani returny. Byla to jedna z těch situací, kdy víte, že to děláte špatně a snažíte se to změnit, ale vaše tělo prostě neposlouchá mozek,“ posteskla si.

Poprvé přijela na grandslam jako světová jednička. „Byl na mě určitý tlak. Všechno bylo nové. French Open už jsem hrála, ale nikdy v téhle situaci,“ řekla novinářům.

Kateřina Siniaková se raduje ze senzačního postupu.

V Paříži nebyla v takovém rozpoložení jako při vítězných grandslamech. „Na všech ostatních grandslamech, které jsem hrála, jsem byla velmi uvolněná a bavila jsem se. Tentokrát jsem byla celou dobu v napětí,“ svěřila se.



Možná i kvůli byla dnes unavená. „Možná jsem v tom napětí byla i ve spánku. Nevím, nejsem doktor,“ přemítala.

Ale nechtěla se na to vymlouvat. „Protože ona hrála skvěle. Je mezi šestnácti na French Open a já už nebudu říkat, že jsem byla unavená, protože ona hrála v minulém kole hodně dlouhý zápas, takže je unavená taky, asi,“ doplnila Ósakaová na adresu české tenistky, která ve druhém kole porazila po více než třech hodinách Řekyni Marii Sakkariovou.

Do loňského Wimbledonu se Ósakaová na grandslamu nikdy nedostala do druhého týdne.

Pak přišly dva velké tituly a usedla na tenisový trůn. Jednadvacetiletá Japonka si myslí, že by jí dnešní porážka mohla paradoxně pomoci.

„Bude to znít divně, ale je to asi ta nejlepší věc, co se mohla stát. Moc jsem přemýšlela o kalendářním Grand Slamu. Pro mě je to něco, čeho jsem vždycky chtěla dosáhnout. Myslím, že bych o tom měla začít přemýšlet tak, že kdyby to bylo snadné, dokázali by to všichni.“



Dva grandslamové tituly jí změnily měřítka.

„Loni bych byla šťastná, že jsem se dostala do třetího kola. To by bylo normální. Je podivné, jak život funguje. Že když jednou dosáhnete svého cíle, tak toho chcete dosahovat znovu a znovu,“ doplnila Ósakaová.

V podobné pozici jako na Roland Garros bude i ve Wimbledonu. Také na trávě zatím neměla nijak výrazné výsledky a jejím maximem na londýnském grandslamu je třetí kolo.