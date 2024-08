Živel a kliďas mají medaili. Proč je Siniaková extratřída a Macháč mimoň

Ona sbírá deblové grandslamové tituly už od 17 let, kdy řádila v juniorkách, a pokračuje mezi dospělými, on naopak až do začátku letošního roku bral čtyřhru jako krajně doplňkovou aktivitu. Odlišují se taktéž chováním na kurtu: ona místy připomíná nezkrotný živel, který kleje a tříská raketou, on vystupuje klidněji a umí odlehčit i vypjatou situaci. Přesto mají tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč mnoho společného.