Siniaková prodloužila své trápení ve WTA, v Dubaji vypadla v prvním kole

Dubaj Česká tenistka Kateřina Siniaková v prvním kole turnaje v Dubaji prohrála 2:6 a 3:6 s Ons Džabúrovou z Tuniska. Čtyřiadvacetiletá hráčka prodloužila trápení na okruhu WTA, kde v hlavní soutěži naposledy vyhrála loni v říjnu na Roland Garros.

Poprvé v kariéře se z výhry před domácím publikem radovala Petra Vlhová. Slovenka ve finále zaútočila ze druhého místa po prvním kole a vybojovala páté vítězství v sezoně a celkově devatenácté v SP.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů): Dvouhra - 1. kolo:

Džabúrová (Tun.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:3.

„Byl to můj sen zvítězit v Jasné a podařilo se mi ho naplnit. Upřímně neumím říct, jestli jsem někdy měla takové emoce jako dnes. Když jsem viděla, že (vítězka prvního kola) Mikaela Shiffrinová ztrácí čím dál víc, začala jsem plakat,“ radovala se dojatá Vlhová. „Velmi jsem se v obřím slalomu trápila, ale i po slabších výsledcích jsem věřila, že přijde den, kdy začnu lyžovat lépe. A on skutečně přišel.“

V součtu s druhým místem ze sobotního slalomu snížila v celkovém hodnocení seriálu ztrátu na vedoucí Laru Gutovou-Behramiovou na 36 bodů. Dvojnásobná mistryně světa ze Švýcarska se po nevydařeném úvodním kole posunula ve finále čtvrtým nejrychlejším časem na deváté místo. Do konce sezony zbývá odjet šest závodů, tři z nich ale budou slalomy, což nahrává Vlhové.

Shiffrinová neudržela vedení z prvního kola a klesla na třetí místo. Vítězka sobotního slalomu zaostala za Vlhovou o 37 setin a zatím nedosáhla na jubilejní 70. triumf v SP. Po závodě si postěžovala, že organizátorům před její jízdou trvala příliš dlouho oprava branky.

„To, co mělo trvat třicet sekund, jim zabralo snad pět minut. Jako kdyby si řekli ‚Pojďme zkusit, jestli se jí nedostaneme do hlavy,“ citovala Shiffrinovou slovenská média. „Musím se s tím naučit lépe pracovat, děje se to častěji, než si myslíte. Lyžování není vždy fér, ale může být alespoň profesionální. Tohle nebylo. Petra mohla vyhrát i bez nějaké pomoci,“ konstatovala.

Druhá skončila Alice Robinsonová z Nového Zélandu, které na vítězku chybělo 16 setin.

Jediná česká reprezentantka ve startovní listině Gabriela Capová ani na devátý pokus v obřím slalomu SP v kariéře do druhého kola nepostoupila. Za Shiffrinovou v prvním kole zaostala o 6,66 sekundy a byla poslední ze 45 závodnic, které jízdu dokončily.