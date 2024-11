Druhá výhra. Siniaková a Townsendová jsou na Turnaji mistryň blízko postupu

„Klíč k vítězství byl hrát agresivně, což se nám povedlo,“ uvedla Siniaková v rozhovoru na kurtu. „Pomohl nám den volna, v prvním zápase jsme to ze sebe setřásly a teď jsme hrály uvolněně,“ přidala Townsendová.

Letošní wimbledonské šampionky zvládly i druhý duel v Rijádu, v sobotu přemohly nejvýše nasazený pár Jelena Ostapenková, Ljudmyla Kičenoková poměrem 3:6, 6:3 a 11:9, v super tiebreaku za stavu 8:9 přežily mečbol.

Zatímco proti lotyšsko-ukrajinskému páru musely utkání otáčet, v pondělí měly vývoj pod kontrolou.

První set rozhodly poté, co od stavu 2:2 získaly čtyři gamy po sobě. Ve druhé sadě utekla česko-americká dvojice do vedení 5:1 a duel zakončila čistou hrou při vlastním servisu. Díky druhé výhře se značně přiblížila postupu do semifinále, kam ze skupiny proklouznou dva páry.

Ve středečním závěrečném zápase Zelené skupiny vyzvou Siniaková s Townsendovou pár Sie Šu-wej, Elise Mertensová, které ve druhém pondělním utkání porazily Ostapenkovou a Kičenokovou hladce 6:1 a 6:3.

K postupu jim může stačit vyhrát alespoň set, případně věřit, že Kičenoková s Ostapenkovou získají dříve sadu proti Melicharové s Perezovou.

Osmadvacetiletá Siniaková bojuje při šesté účasti na Turnaji mistryň o druhý titul ve čtyřhře. Před třemi lety uspěla po boku Barbory Krejčíkové, s níž hrála finále také v letech 2018 a 2022.

Jistota Sabalenkové, naděje Čeng Čchin-wen

Jisté místo v semifinále dvouhry už má Běloruska Aryna Sabalenková. Nasazená jednička porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 7:5, připsala si druhé vítězství v Purpurové skupině a zajistila si postup z prvního místa. Pokud na turnaji vyhraje ještě jednou, zakončí poprvé sezonu v čele světového žebříčku.

Sabalenková zvládla i druhý zápas v Rijádu bez ztráty setu, přestože v závěru duelu čelila dvěma setbolům. V úvodní sadě odskočila rychle do vedení 4:0, teprve poté se Paoliniová dočkala prvního gamu. Dál pak držela se soupeřkou krok, sadu už ale nezachránila.

Aryna Sabalenková se raduje z výhry nad Jasmine Paoliniovou.

Ve druhém setu se finalistka Roland Garros a Wimbledonu ujala vedení 2:0, Sabalenková ale odpověděla dvěma brejky a šla do vedení 4:2. Závěr si ale dalším prohraným podáním zkomplikovala a v desátém gamu dokonce musela odvracet dva setboly, další drama už ale nepřipustila a duel rychle uzavřela.

Naději na postup do semifinále oživila Číňanka Čeng Čchin-wen, která zdolala Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 7:6, 3:6, 6:1. Olympijská vítězka z Paříže, která na prestižní akci hraje poprvé, získala první výhru v Purpurové skupině a o druhé postupové místo se v přímém duelu dvou debutantek utká s Paoliniovou. Rybakinová už v závěrečném utkání se Sabalenkovou šanci na semifinále nemá.

Světová sedmička Čeng Čchin-wen porazila Rybakinovou poprvé v kariéře a upravila bilanci vzájemných zápasů na 1:2. Duel proti předloňské wimbledonské šampionce vyhrála za dvě hodiny a 27 minut.

Čeng Čchin-wen v duelu s Jelenou Rybakinovou.

První set získala Číňanka v tie-breaku, kde uspěla 7:4. Ve druhé sadě Rybakinová srovnala, když otočila čtyřmi gamy nepříznivý stav 2:3. Rozhodující set už ale patřil její čínské soupeřce, která od stavu 1:1 získala zbývajících pět her a proměnila hned první mečbol.

Česká zástupkyně v singlu Krejčíková v neděli nestačila ve třech setech na Igu Šwiatekovou a v úterý ji čeká Jessica Pegulaová. Ve čtvrtek vyzve v Oranžové skupině další Američanku Coco Gauffovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu tvrdý povrch, dotace 15 250 000 dolarů Dvouhra - Purpurová skupina:

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Rybakinová (5-Kaz.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:1

Sabalenková (1-Běl.) - Paoliniová (4-It.) 6:3, 7:5. Čtyřhra - Zelená skupina:

Siniaková, Townsendová (8-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová, Perezová (6-USA/Austr.) 6:2, 6:2

Sie Šu-wej, Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.) - L. Kičenoková, Ostapenková (1-Ukr./Lot.) 6:1, 6:3

Tabulka Purpurové skupiny

1. Sabalenková 2 2 0 4:0 2 2. Paoliniová 2 1 1 2:2 1 3. Čeng Čchin-wen 2 1 1 2:3 1 4. Rybakinová 2 0 2 1:4 0

Tabulka Zelené skupiny