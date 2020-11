Sinner se stal nejmladším vítězem na okruhu ATP od roku 2008, porazil Kanaďana Pospisila

Sofia Devatenáctiletý italský tenista Jannik Sinner vybojoval na turnaji v Sofii první titul na okruhu ATP v kariéře. V duelu hráčů usilujících o premiérovou trofej zdolal o jedenáct let staršího Kanaďana Vaska Pospisila 6:4, 3:6, 7:6. V Bulharsku uspěl hned na první pokus, Pospisil naopak ani třetí finálovou účast v zisk titulu neproměnil.

Tenisový turnaj mužů v Sofii (tvrdý povrch, dotace 389,270 eur): Dvouhra - finále: Sinner (It.) - Pospisil (Kan.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Čtyřhra - finále: J. Murray, Skupski (2-Brit.) - Melzer, Roger-Vasselin (1-Rak./Fr.) bez boje.

Sinner vydřel ve vyrovnaném utkání vítězství až v tie-breaku třetího setu a stal se nejmladším turnajovým šampionem na okruhu ATP od roku 2008, kdy slavil titul v Delray Beach tehdy osmnáctiletý Japonec Kei Nišikori. Trofej získal jako nejmladší Ital v historii open éry.

„Vždycky je to mimořádné, když vyhrajete turnaj,“ řekl Sinner na kurtu. „Odehrát finále, jako bylo tohle, 7:6 ve třetím... Vždycky je to těžké, ale když zvítězíte, je to ještě lepší, než vyhrát 6:1, 6:1,“ dodal.

Před rokem zaskočil Sinner jako 95. hráč světového žebříčku všechny soupeře na Next Gen ATP Finals, obdobě Turnaje mistrů pro hráče do 21 let, v letošní sezoně se žebříčkem propracoval ještě výš. V příštím týdnu se poprvé v kariéře posune už do první čtyřicítky a znovu vylepší svoji pozici nejmladšího hráče v elitní stovce. Patřit by mu mělo 37. místo.