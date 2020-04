Šipkařská elita se nezastaví. Češi budou své hody ukazovat na domácích terčích webkamerami

Praha V době, kdy je celý národ odsouzen ke karanténě a hrát zápas se dá jedině na počítačích nebo hracích konzolích, přišla česká šipkařská elita se zajímavým nápadem. V soutěži s názvem Česká šipková Premier League 2020 se nejlepší čeští hráči prostřednictvím webkamer utkají na dálku ze svých domovů. Úvodní kolo celé série je na programu již dnes.

„Byl to čistě náš nápad. Zpracovávat jsme ho začali před deseti dny, mezitím se začaly vyrojovat podobné nápady i v jiných sportech. V Británii vzniká podobný projekt u šipek, a dokonce mám pocit, že to trošku obšlehli,“ říká s úsměvem promotér Pavel Korda. „Kontaktoval jsem vedení PDC (Professional Darts Corporation), jestli může hrát i Karel Sedláček, na což mi rychle bylo odpověděno, že nemůže. No a za pět dnů přišli s něčím podobným.“



Aktuální tuzemský král Karel Sedláček alias Zlej Kája letos jako první Čech získal díky divoké kartě možnost startovat v prestižních mezinárodních soutěžích organizace PDC. Kvůli podepsaným smlouvám se však držitelé PDC Tour Card nemohou účastnit dalších jakkoliv vysílaných podniků.

180 pomáhá proti koronaviru

Už z názvu soutěže vyplývá, že herní systém bude podobný své předloze – prestižní PDC Premier League, která objíždí Evropu a vyprodává haly. V dlouhodobé soutěži se představí desítka hráčů, z nichž po dvou fázích postupně vykrystalizuje nejlepší čtyřka. Ta se pak ve finálovém turnaji 28. května utká systémem klasického play off o titul. Stejně jako na vrcholných turnajích se hází na sisalové terče, přičemž kamera bude zabírat jak je, tak hráče. Ti pak výsledný součet sami nahlásí.

Jak si šipkaři s netradičními soutěžními podmínkami poradí, mohou fanoušci sledovat na internetu. Nového šipkařského projektu si už všimly i sázkové kanceláře, které na jednotlivé duely vypsaly kurzy.

Výše odměn pro hráče zatím není podle promotéra Kordy stanovena, hlavním cílem akce je totiž charitativní pomoc, sekundárním pak udržení formy. Za každou trefenou „180“, tedy nejvyšší možný nához na tři šipky, půjde od partnerů projektu 500 korun na nákup zdravotnického materiálu v boji proti koronaviru.

Po ukončení karantény mají organizátoři akce ambice v tomto projektu pokračovat a posouvat jeho úroveň. „Rozhodně nechceme udělat z Premier League jednorázovou záležitost, chceme v Česku vybudovat tradiční sérii šipkařských turnajů. Do budoucna chceme turnaje odehrát tradičně na jednom terči a udělat tomu odpovídající atmosféru. Záleží ale, jak dlouho bude karanténa a jestli bude podobně vysoká poptávka,“ říká Korda.