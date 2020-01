Široká veřejnost truchlí nad smrtí Kobeho Bryanta. Lítost vyjádřil Bolt, Gretzky či Trump

Los Angeles Jeden z nejlepších basketbalistů všech dob Kobe Bryant zahynul při dnešní havárii vrtulníku v Kalifornii. Tragická informace zasáhla širokou veřejnost. Mezi prvními, které tato zpráva zasáhla, byli například Usain Bolt, Wayne Gretzky či Donald Trump. "Neexistují slova, který by vyjádřila bolest, kterou cítím v tento tragický a smutný okamžik, kdy ztrácím přítele, bratra, partnera ve vítězných bitvách, parťáka a kámoše," tweetoval Shaquille O'Neal, jenž s Bryantem zářil v dresu Lakers.

Jednačtyřicetiletý Bryant cestoval ve své soukromé helikoptéře se svojí třináctiletou dcerou Giannou a dalším rodičem s potomkem na zápas děvčat. Stroj po pádu v Calabasas zachvátil oheň a nikdo na palubě havárii nepřežil. Úřady potvrdily pět mrtvých, příčiny nehody se vyšetřují.

Všechny noční zápasy NBA začnou minutou ticha.

Osminásobný olympijský vítěz Usain Bolt na svém Twitteru vzdal hold Bryantovi, když sdílel jejich vzájemnou fotografii z londýnské olympiády z roku 2012: „Stále tomu nemůžu uvěřit,“ napsal.



Joel Embiid, kamerunský basketbalista hájící barvy Philadelphie 76 ers se svěřil, že basketbal začal hrát právě kvůli Bryantovi: „Začal jsem hrát kvůli Kobemu. Vždycky jsem chtěl být jako on, je mi neuvěřitelně smutno,“ vyznal se Embid.

Man I don’t even know where to start I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

Své pocity sdílel i Claude Giroux, jenž hájí po boku Jakuba Voráčka barvy Philadelphie Flyers: „Vždycky jsem chtěl být jako ty. Nejen jako sportovec, ale i jako osobnost. Představoval si všechno, co je dobré ve sportu,“ vyjádřil lítost Giroux.

I’ve always wanted to be like you. Not only as a player but also as a person. You represent everything that is great about sports. #RIPKobe — Claude Giroux (@28CGiroux) January 26, 2020

„Kobe Bryant a další tři lidé zahynuli při havárii helikoptéry, příšerné zprávy,“ vyjádřil smutek současný americký prezident Donald Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Z tenisového prostředí mezi prvními tuto smutnou zprávu zaregistroval český Tomáš Berdych.



Nepříjemná informace zasáhnula i nejlepšího hráče amerického fotbalu Toma Bradyho: „Už teď nám chybíš, Kobe,“ napsal na Twitter.

We miss you already Kobe ❤️❤️ — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Ze světa bojových sportů mezi prvními reagoval současný prezident UFC Dana White: „Příšerné! Odpočívej v klidu, chlape.“

Horrible!!!! RIP my man  pic.twitter.com/anrin1KfWZ — Dana White (@danawhite) January 26, 2020

„Se svoji manželkou nedokážeme najít slova, kterými vyjádřit naši lítost. Modlíme se za Kobeho i jeho celou rodinu,“ napsal Wayne Gretzky.



Janet and I have no words to describe our shock and sadness on the tragic passing of Kobe Bryant today. Praying for him and his family.  — Wayne Gretzky (@WayneGretzky) January 26, 2020

„Jsem zdevastovaná zprávou o smrti Kobeho Bryanta. Byl to neuvěřitelný sportovec a úžasný člověk. Posílám obrovskou podporu celé rodině,“ napsala americká herečka a filmová producentka Reese Witherspoon.

Just devastated to hear about #KobeBryant .An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

„Stále tomu nemůžu uvěřit. Odpočívej v klidu,“ napsal na svůj Twitter bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši.