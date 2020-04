Skála poškádlila Predátora. ‚Na mé tréninky nemáš,‘ podpíchl hvězdu UFC slavný herec z Jumanji

PRAHA Jeden z nejlépe vydělávajících herců současnosti Dwayne „The Rock“ Johnson se před pár dny připomněl také zápasnickému světu, když se opřel do hvězdy UFC Francise Ngannou. Pochopitelně v nadsázce…

Streamy a živá vysílání. Tak se v současné době baví bojovníci, ale i lidé ze světa šoubyznysu, filmu. Zábavní průmysl totiž pandemie koronaviru SARS-CoV-2 zasáhla obdobně a je celkem jedno, zda se jedná o sport, či kulturu.

Výjimkou není ani Dwayne Johnson přezdívaný „The Rock“, který se celkem rychle vypracoval mezi nejlepší a nejvýdělečnější herce a producenty planety. A to přesto, že jde o bývalého ne úplně úspěšného hráče amerického fotbalu a veleúspěšného wrestlera, hvězdu WWE.



Mimochodem, jeho dosahu na sociálních sítích se může rovnat málokdo, vlastně jen pár vyvolených, z aktivních lidí je na tom lépe jen zpěvačka Ariana Grande a portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo.

Proto se nelze divit tomu, že i jeho živé Otázky/odpovědi mají obrovský dosah. A že dokážou zaujmout. Zvláště, když sedmačtyřicetiletý obr známý z filmů Rychle a zběsile, či Jumanji pronese: „Francis Ngannou, dovol mi, abych ti něco řekl – nejsi na mě připraven!“



Následně se ale hvězda akčních filmů, která ale umí daleko více než jen hrát nabušené svalovce, rozesmála. Šlo totiž jen od nadsázku a popíchnutí. „Toho chlapa neskutečně miluji a respektuji. Je jedním z největších bojovníků současnosti a také neskutečně dominantní bestií. Opravdu se nemohu dočkat, až ho uvidím zase bojovat,“ přidal Johnson v době, kdy ještě nevěděl, že UFC, pod níž kamerunský pořízek zápasí, bude muset rušit další a další turnaje.

Velké plány prezidenta organizace Dana Whita se tak postupně bortí jako domeček z karet. Pro fanoušky to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Třiaatřicetiletý Ngannou žijící v Paříží a trénující v zámoří totiž během pandemie na svůj účet sází jeden trénink za druhým. A nejen pro sportovce, ale i pro obyčejné smrtelníky.

A oba borci jsou otevřeni novým nápadům a příběhům. Johnson v minulosti dostal společně s kamarádem, komikem Kevinem Hartem boxerské lekce od Brita Anthonyho Joshuy. Ngannou pak naslouchal radám svého velkého vzoru Mika Tysona.



No a řekněte, vidět spolu trénovat oba obry (Johnson měří 196 cm a váží kolem 115 kilo, Ngannou je na tom výškově i váhově podobně), nebyl by to parádní zážitek? Jak pro fanoušky, tak určitě i pro fanynky…

„Možná ti nakonec současná situace může pomoct. Máš šanci rozšířit své tréninky, zlepšit se, stejně tak pracovat na mentální stránce své osobnosti. A až se vrátíš, budeš v kleci ještě rychlejší, silnější a lepší, než jsi nyní. Tomu věřím. A ty věř tomu, že až se tak stane, budu na tvé straně klece,“ dodal na závěr svého povídání Johnson, který už se na pódiu UFC objevil.



Dočkáme se setkání „Skály“ s „Predátorem“?