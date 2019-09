Skifařka Knapková-Topinková si účast na olympiádě v Tokiu nevybojovala, Antošová s Fleissnerovou ano

Ottensheim Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou vybojovaly pro Českou republiku účastnická místa na olympijských hrách v Tokiu, poté co v dnešním finále B na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu skončily na dvojskifu druhé.

Naopak neuspěla skifařka Miroslava Topinková, jež byla v „béčku“ pátá a o letenky na vrcholnou akci příštího roku bude muset případně bojovat příští rok v dodatečné kvalifikaci.



Antošová s Fleissnerovou potřebovaly k postupu na olympiádu porazit alespoň jednu posádku a po skvělém výkonu se jim to podařilo.

Od prvního mezičasu na 500 metrech byly v čele a až ve finiši je porazila italská dvojice Stefania Buttignonová, Stefania Gobbiová.

Koncovka závodu ale byla extrémně vyrovnaná, poslední Bělorusky zaostaly za vítězkami jen o 1,5 sekundy. Postupující pětici dělila sekunda.



„Byl to nejlepší závod, který jsme na mistrovství odjely. I tím, jak jsme se na něj připravily. Před opravkou jsme byly obě dost nervózní a teď jsme do toho šly po hlavě, věřily jsme si a zvládly jsme to úplně skvěle,“ radovala se Antošová. „Dnes prostě vše klaplo,“ usmívala se Fleissnerová.

Hned po průjezdu cílem bylo vidět, jak jsou obě nadšené, že kvalifikaci na olympiádu zvládly. „Je to obrovská úleva a skvělý pocit,“ řekla Antošová.

„Před minulou olympiádou to bylo vypjaté, dřely jsme na květen a nevěděly jsme, zda to klapne, nebo ne. Teď budeme v klidu a těšíme se na jeden vrchol,“ uvedla Antošová, která s parťačkou na předešlé hry do Ria postoupila až z dodatečné kvalifikace.

Topinková se k závodům vrátila po mateřské dovolené loni a usiluje o start na páté olympiádě.

K postupu potřebovala ve finále B skončit nejhůře třetí. Osmatřicetiletá veslařka ale od startu za nejlepšími zaostávala a jela poslední, na 5. místo se posunula poté, co úplně odpadla Ukrajinka Diana Dymčenková.

„Tušila jsem, že to bude těžké a o tři postupové místa se budeme všechny rvát. A potvrdilo se to. Počítala jsem s tím, že mi na začátku odjedou, a věděla jsem, že moje silná stránka je spíše druhý kilometr a případně finiš. Bohužel ztráta byla tak velká, že jsem to nedokázala dohnat,“ řekla Topinková.

Přestože se až do konce snažila, už před cílem věděla, že šance na postup jsou pryč. „I nástup před finišem jsem dala dříve, ale prostě to nevyšlo,“ uvedla olympijská vítězka z Londýna 2012.

Přestože byla Topinková zklamaná, výsledek brala jako realitu. „Myslím, že jsou lidi, kteří odsud odjíždí s daleko větším zklamání než já,“ podotkla.



O pátý olympijský start se v dodatečné kvalifikaci v květnu v Lucernu bude zřejmě pokoušet.

„Teď si musím odpočinout a pak zanalyzovat celou sezonu,“ řekla Topinková, která v červnu získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Možná tak načasovala formu na nepravý čas.

V odpoledním programu MS se představí ještě skifař Ondřej Synek, který se jako jediný Čech probojoval do finále a bude usilovat o rekordní šestý světový titul.