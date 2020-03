Škoda bude mezi 40 a 50 miliony, musíme se k tomu postavit čelem, říká Hamza o SP v Novém Městě bez diváků

Praha/Nové Město na Moravě Připravovali se několik měsíců, ale tři dny před akcí musí najednou tolik plánů měnit. Jiří Hamza, šéf organizačního výboru Světového poháru biatlonistů v Novém Městě na Moravě, musí poprvé připravovat pohár bez diváků. Důvodem jsou obavy z koronaviru.

Počítal jste i s takovou verzí?

V mé pozici musí člověk počítat s každou verzí. Do včerejšího (nedělního) oběda jsem si myslel, že všechno zvládneme uspořádat v plném rozsahu. Jenže potom, když se objevily první tři případy koronaviru v Česku, jsem musel to myšlení trochu přehodit.

Bylo vám ze strany vlády a Bezpečnostní rady státu dopředu naznačeno, jaký patrně verdikt bude?

Tak momentálně jediné, co víme, je vyjádření Bezpečnostní rady, jak zaznělo v televizi. Teprve musíme počkat na písemné vyjádření od státu a až pak se k celé situaci můžeme postavit tak, jak je potřeba. Bude to i o jednání o kompenzacích se státem, protože škoda je veliká.

Jak velká?

Rozpočet akce je plus minus 70 milionů korun, přičemž my máme všechno hotové, takže už nemáme v této fázi kde ty peníze ušetřit. Pokud se závody pojedou, i když bez diváků, ta škoda se sice sníží, ale stále bude někde mezi 40 a 50 miliony.

Což měly být příjmy ze vstupného?

Jednak a pak některé další obchodní příjmy, které už nemáme jak nahradit, plus předpokládaná dotace na pořádání velkých akcí od ministerstva.

Závody SP v biatlonu, 18. prosince v Novém Městě na Moravě. Závod s hromadným startem na 12,5 km žen. Uprostřed s číslem 2 je Kaisa Mäkäräinenová z Finska.

Kterou byste ale měli obdržet, jestliže se akce uskuteční, ne?

Doufám. Musíme vyčkat na oficiální rozhodnutí - a pak zahájit racionální jednání se státem o kompenzacích.

Zůstanou aspoň zisky z marketingových a televizních práv.

Ano, to je ten zbytek z pokrytí rozpočtu. Tím se ta ztráta sníží.

Máte už připravený „návod“ co dělat pro diváky, kteří si koupili vstupenku? Bude ji například možné převést na Světový pohár v příštím roce?

Určitě se k tomu postavíme čelem, ale opět to začneme řešit až ve chvíli, kdy dostaneme oficiální rozhodnutí státu. Předpokládám, že se s námi někdo spojí. Vstupenky vyřešíme, ale bude to v horizontu měsíce, nestihneme to během tohoto týdne.

Chystáte i některá bezpečnostní opatření v souvislosti s výpravami, které do Nového Města dorazí? Jsou mezi nimi i biatlonisté Itálie nebo Číny.

Připravili jsme se na to, jsme ve styku s místní nemocnicí, takže vyřešíme vše, aby to proběhlo v souladu se zákonem a abychom rizika pokryli. Existují samozřejmě i vyšší principy, než je biatlon. Jestli se takhle stát rozhodl, respektujeme to.

Například italský tým bude bydlet sám v hotelu?

Většinou bydlí jednotlivé týmy samy a mají pro tým pronajatý celý penzion.

Předpokládám, že v areálu je už vše, včetně tribun, dobudované a nachystané.

Ano, všechno je tu hotové. Tribuny se stavěly tři měsíce. Je navařené jídlo, nachystaný catering, který se nevyužije, i to něco stálo. Naopak ztráty ještě narostou, protože budeme muset areál daleko víc hlídat, aby se sem lidé nedostali a abychom za to ještě nedostali pokutu.

Takže najmete bezpečnostní službu?

Také to budeme řešit.