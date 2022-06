Skoncujte už s tím střílením, vyzvala tenistka Gauffová. „Nic se nezměnilo, je to šílené“

Proč vůbec na její vzpomínání došlo? Své semifinálové vítězství nad Italkou Martinou Trevisanovou totiž doprovodila tradičním psaním na kameru se vzkazem „Peace End Gun Violence“ (Mír – Skoncujte s tím střílením). Reagovala tak na další vlnu ozbrojeného násilí, která v uplynulých dnech postihla Spojené státy.

„Opravdu jsem nevěděla, co napíšu, ani když už jsem kráčela ke kameře. Prostě jsem v tu chvíli cítila, že je správné napsat tohle,“ komentovala svůj apel. „Snad se to dostane k odpovědným lidem, aby se věci změnily.“

Může změnit svět k lepšímu

Mezi tragické události se zařadily například středeční střelba v budově zdravotnického zařízení v oklahomské Tulse, která stála život čtyři oběti i útočníka, útok na základní škole v texaském Uvalde z 24. května, při němž zahynulo 19 dětí a dvě učitelky, či střílení v obchodě s potravinami v Buffalu, který nepřežilo deset lidí.

„Ráno jsem se probudila a vidím, že se zase střílelo,“ uvedla teprve osmnáctiletá tenisová kometa v souvislosti se střelbou v Tulse a porovnala situaci s tehdejším zabíjením v Parklandu. „Od té doby se pořád nic nezměnilo, je to prostě šílené.“

Aktivismus není Gauffové cizí. Ke společenským tématům se otevřeně vyjadřuje poměrně často, a jelikož například její instagramový účet sleduje na třičtvrtě milionu lidí, zasahuje svými názory široké spektrum.

„Mám pocit, že jsme často zařazeni do škatulky, u níž lidé říkají: sport a politika by měly zůstat oddělené. S tím souhlasím, ale zároveň jsem především člověk, až pak tenista. Samozřejmě se budu o tyto problémy zajímat a vyjadřovat se k nim,“ říká Američanka, která jako své vzory ve využívání internetových platforem uvádí LeBrona Jamese, Serenu Williamsovou, Billie Jean Kingovou, Naomi Ósakaovou či Colina Kaepernicka.

„Je jednou z lidí, kteří mohou změnit svět k lepšímu, a zdá se, že to chce udělat,“ myslí si osmnáctinásobná grandslamová vítězka Martina Navrátilová.

Grandslamové finále není vše

Turnajová osmnáctka se stala nejmladší finalistkou Roland Garros od Kim Clijstersové v roce 2001 a v sobotním finále vyzve suverénní světovou jedničkou Igu Šwiatekovou z Polska. „Chystám se hrát uvolněně a předvádět svůj nejlepší tenis. Myslím, že v grandslamovém finále se může stát cokoli,“ řekla Gauffová.

Ale fakt, že stojí před životním úspěchem, si usměvavá slečna příliš nepřipouští. „Myslím, že jsem teď v takovém rozpoložení, jako by na tom nezáleželo. Ano, je to grandslamové finále, ale ve světě, zejména ve Spojených státech, se teď toho děje tolik... Nebudu se přece stresovat kvůli tenisovému zápasu,“ odmítá, že by se případným triumfem její život změnil. „Lidé, kteří mě milují, mě budou milovat pořád, bez ohledu na to, jestli zvednu trofej, nebo ne.“