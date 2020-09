Skromný a stydlivý, přitom neskutečně talentovaný. Pogačar si výhru na Tour nadělil k narozeninám

La Planche des Belles Filles Je mu teprve 21 let a profesionálním cyklistou se stal před dvěma lety, přesto dokázal to, na co jiní trénují celý život. Tadej Pogačar vyhrál závod Tour de France, ale navíc jej ovládl ve velkém stylu.

Na Tour de France se mladý Slovinec z týmu UAE Team Emirates podíval vůbec poprvé. Poté, co vloni dojel na Vueltě na třetím místě, každý očekával, že z něj bude jednou vítěz. Snad nikdo ovšem nečekal, že se tak stane hned při jeho prvním pokusu.



Letošní trasa mu od první chvíle vyhovovala, dokázal dokonce vyhrát tři etapy a pořádně zamíchal pořadím na prvních třech příčkách. Do časovky v 19. etapě vstupoval s cílem zajet co nejlepší čas a pokusit se stáhnout náskok Primože Rogliče, na něhož ztrácel 57 sekund.

„Mým snem nebylo vyhrát Tour de France, ale vůbec tu být. Dokonce i poté, co jsem na Vueltě skončil třetí, jsem nevěřil, že bych mohl závod Grand Tour vyhrát. Věděl jsem ale, že můžu konkurovat nejlepším,“ řekl po časovce šokovaný Pogačar. Zvládl klíčovou etapu a víc než to, předvedl výkon, po němž všichni cyklističtí experti zůstali zírat s otevřenými ústy.

Sobotní časovku totiž zvládl zajet v čase 55 minut 55 sekund. Náskok před Rogličem? Minuta a 57 sekund. Zvládl to tak o minutu rychleji, než potřeboval. „Myslím, že sním. Cítím, jako by mi explodovala hlava. Je to opravdu šílené,“ nedokázal v cíli zamaskovat překvapení čerstvý vítěz. Když se na tabuli ukázalo, že překonal svého krajana, zůstal udiveně stát a nemohl věřit svým očím.

„Byl jsem spokojený i s druhým místem, teď mám žlutý dres. Nevím, co na to říct, je to neuvěřitelné,“ hledal slova v rozhovoru pro televizní stanice. Zastavil se slůvkem i u Rogliče, jehož ze žlutého trikotu vysvlékl. „Je mi líto Primože Rogliče. Dosud odvedl na Tour de France skvělý výkon, byl lídrem během celé Tour, jeho tým odvedl úžasnou práci, ale v sobotu měl špatný den.“ Právě ten za ním ještě před kamerami zašel. Žádná nenávist, výčitky... Objal ho a sdělil mu, že odjel skvělý závod a výhru si zaslouží.

Rogličův výkon by normálně na výhru stačil. Za svou jízdu v závěrečné časovce si nemůže nic vyčítat. „Uvidím sám, jak se s tímhle srovnám. Můžu být spokojený s tím, jak jsem tady jezdil,“ uvědomoval si. Jenže Pogačar zajel výkon, na který nikdo jiný prostě neměl.

Pogačar však nechtěl, aby byl celý úspěch připisován jen jemu, nezapomněl zmínit ani své kolegy. „Nezávodil jsem jen já, je to týmová práce od prvního dne. Znal jsem každý kout. Věděl jsem, kdy zrychlit. Po skvělé práci týmových zaměstnanců a kolegů jsem musel jen šlápnout do pedálů,“ vysvětlil další z důvodů své neskutečně rychlé a bezchybné jízdy.

V neděli je na programu závěrečná etapa Tour de France. Podle nepsaného pravidla se v ní už o žlutý trikot nezávodí. Oficiálně Pogačar tedy vítězem ještě není, pokud ale zvládne dojet až na Champs-Élysées, má výhru v kapse.

Pogačar přitom nezávodí dlouho. V neděli oslaví své teprve 22. narozeniny a profesionálně se cyklistice věnuje teprve dva roky. Jaký klenot v něm stáj UAE Team Emirates má, ovšem ukázal už vloni, kdy dojel na Vueltě třetí. Přesto sám tvrdil, že na Tour de France chce hlavně získat zkušenosti. Před pár dny ještě prozradil, že by možná mohl pomýšlet i na bílý nebo puntíkatý trikot pro nejlepšího mladého jezdce, potažmo nejlepšího vrchaře. Teď má ten nejcennější.

V čem ovšem tkví kouzlo mladého talentu, který zastínil i loňského vítěze Egana Bernala? „Myslím, že jednou z mých nejsilnějších stránek je schopnost číst trasu. Nerad se ale nadměrně vzrušuji a nesmyslně útočím. Raději sleduji, co dělají ostatní a prostě jdu s proudem,“ vysvětlil nedávno.

Podle ředitele stáje Neila Stephense je v tom ale zejména instinkt, který z něj dělá fenomén. „Obvykle, když poslouchám závodní rádio a zvažuji, jaké pokyny mu dát, už se pro ně dávno rozhodl a dokonce správně,“ chválil ho.

Podle týmového ředitele je Pogačar na svůj věk velmi vyzrálý a nestačí ho udivovat. „Není to obvyklé. Je velmi klidný, nezávislý a přemýšlivý, ale poslouchá, co říkáte, řídí se vašimi radami a rozkazy a ptá se na správné věci, aniž by ztratil iniciativu,“ řekl Stephens.

Na první pohled by přitom nikdo neřekl, že by tento mladý závodník dokázal překonat hvězdy svého sportu. Kolegové jej totiž často popisují jako tichého a stydlivého hocha, jenže když jde na věc, mohou se na něj spolehnout. „Je dobrý a ví to, ale zároveň je skromný a dobrý týmový kolega. Nikdo mu nemusí dávat pokyny, protože ví, kdy musí pracovat pro spolujezdce a kdy má šanci sám. Otevírá mu to cestu a dává svobodu,“ vysvětlil ředitel stáje.

Pogačar ovládl Tour de France den před svými narozeninami. Starou dámu tak ovládne ještě ve věku 21 let, čímž překonal Egana Bernala, jemuž se to podařilo vloni ve 22 letech. Nejmladší v historii ovšem ani jeden z nich není, toto prvenství stále patří Henrimu Hornetovi, který v roce 1904 vyhrál celý závod ve věku 20 let.