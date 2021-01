Skvělý úspěch Ledecké. Ve sjezdu dojela druhá a ve SP popáté vystoupala na stupně vítězů

SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko): Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:10,10, 2. Ledecká (ČR) -0,20, 3. Johnsonová (USA) -0,57, 4. Vlhová (SR) -0,89, 5. Fluryová (Švýc.) a Weidleová (Něm.) obě -0,95, 7. Nuferová (Švýc.) -1,05, 8. Puchnerová (Rak.) -1,07, 9. Brignoneová -1,09, 10. Delagová (obě It.) -1,15. Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 8 závodů): 1. Goggiaová 380 b., 2. Johnsonová 240, 3. C. Suterová (Švýc.) 238, 4. Ledecká 206, 5. Tipplerová (Rak.) 151, 6. Weidleová 140. Průběžné pořadí SP (po 17 z 33 závodů): 1. Vlhová 825, 2. Gisinová (Švýc.) 715, 3. Bassinová (It.) 623, 4. Shiffrinová (USA) 565, 5. Goggiaová 554, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 487, ...10. Ledecká 357, 42. Dubovská (ČR) 85.