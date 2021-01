Sledovanost NBA vzrostla, ve hře je i rozšíření ligy. Noví magnáti řeší zacelení ztrát

Většina zápasů úplně bez diváků, zkrácený program, testování, snaha zalepit ekonomické ztráty. Nový ročník NBA má za sebou po posunutém startu první dva týdny.

Vedení Národní basketbalové ligy chtělo co nejdříve začít likvidovat finanční ztráty z minulého, covidem poznamenaného ročníku. Proto se rozhodla spustit novou sezonu s nejkratší přestávkou v historii (72 dnů) i za cenu toho, že v hledišti bude minimum diváků a ubyde tak další velká část příjmů. Ve většině hal jsou sedačky pokryté plachtami s logy sponzorů, které mají alespoň částečně zacelit chybějící zisky ze vstupenek. Do dvacetitisícových arén jsou tak často vpuštěni jen novináři, někde si hráči mohou posadit pár nejbližších členů rodiny, nejbenevolentnější situace je v Houstonu, kam může do haly při dostatečných rozestupech až dva tisíce fanoušků.

„Už jsme si zvykli v rámci dohrávání minulé sezony v bublině v Orlandu. Fanoušci mi hrozně chybí, ale je to teď nová realita. Snad nebude trvat dlouho a budeme je moci bavit naživo,“ doufá křídelník LeBron James, jehož LA Lakers mají do odvolání arénu Staples Center bez diváků.

Sledovanost vzrostla

Uzavřená hlediště nicméně pomohla klesající sledovanosti, která byla v úvodních týdnech nejvyšší od roku 2012, kdy se kvůli stávce hráčské asociace začínalo také až o vánočních svátcích. Diváci během prvního hracího týdne sledovali živě na celostátních televizích přes 81 milionů hodin basketbalu, což je oproti loňsku nárůst o málo vídaných 95 %. NBA se dařilo také na sociálních sítích, když si sestřihy ze zápasů pouštělo v porovnání se startem sezony 2019/20 o 36 % více zájemců, kteří sledování videí věnovali o 279 % více času. To je velmi slušná možnost nového reklamního potenciálu.

Ve hře je však i další varianta, jak vydělat stagnujícím klubům peníze – rozšířením soutěže. O vstup do basketbalového byznysu má zájem hned několik magnátů v čele s nejbohatším člověkem světa Jeffem Bezosem, který by měl rád klub blízko sídla své společnosti Amazon v Seattlu. Hovoří se také o zájmu investorů vybudovat tým v Las Vegas. Obě jsou to města, kam se v poslední době rozšiřuje i NHL. Vedení NBA by podle zákulisních informací chtělo za vstupenku mezi třicet vyvolených klubů 2,5 miliardy dolarů, což by každému z dosavadních majitelů přineslo kolem 166 milionů a pomohlo tak zacelit koronavirové ztráty.

„Když do NBA vstupovali v roce 2004 Charlotte Bobcats, zaplatili poplatek 300 milionů dolarů. Od té doby sice hodnoty týmů výrazně vzrostly, přesto zatím nejdražší cena byla předloni při prodeji Brooklynu za 2,35 miliardy. Ani vysoký vstupní poplatek ale zřejmě rozšíření NBA nezabrání,“ popisuje Brian Windhorst z ESPN, který se zprávou přišel jako první.

Mezi nakaženými i Satoranský

I přes přísná hygienická opatření, která zápasy doprovází, se objevují u hráčů a členů realizačních týmů pozitivní testy na koronavirus. Několik členů trenérského štábu Los Angeles Clippers například minulý týden absolvovalo autem více než tisíc kilometrů dalekou cestu z Utahu, kde měli pozitivní testy, a museli se tak odpojit od zbytku týmu.

V karanténě byli od začátku ročníku už třeba John Wall či DeMarcus Cousins z Houstonu, nyní nesmí hrát kvůli blízkému kontaktu s nakaženou osobou ostrostřelec Kevin Durant z Brooklynu. Koronavirus se nevyhnul ani jedinému Čechovi v soutěži Tomáši Satoranskému, který kvůli karanténě odehrál zatím jen tři z devíti dosavadních duelů Chicaga Bulls. „Ještě pořád nevíme, jak přesně se virus šíří a proč se k hráčům i přes přísná opatření stejně dostává. Zatím se nám to ale daří držet pod kontrolou, jsme schopni odehrát prakticky všechny zápasy, tak doufám, že nám to vydrží,“ přeje si ligový komisionář Adam Silver.

NBA v reakci na karanténu některých hráčů ještě zpřísnila opatření, když při utkání musí mít kromě deseti aktivních hráčů na palubovce a tří rozhodčích všichni ostatní po celou dobu nasazenou roušku. Pokud je tedy hráč stažen na střídačku, musí si okamžitě zakrýt ústa i nos.

Nečitelné výsledky

Rovněž mimo zápasy basketbalisty sužuje řada omezení. Nemají dovoleno opouštět hotelové pokoje kromě cesty do haly a celky často při výjezdu hrají v jednom městě hned dva zápasy, aby se omezila letecká doprava. To zřejmě nahrává i překvapivějším výsledkům.

„Zatím se dá těžko uchopit, které výsledky jsou reálné a které ne. Je dost těžké porazit stejný tým ve dvou dnech dvakrát, protože poražený z prvního zápasu má prostě větší motivaci,“ říká Rohan Nadkarni ze Sports Illustrated. „Papíroví favorité několik zápasů nečekaně prohráli a na pravé rozložení sil si budeme muset počkat déle, než bývá zvykem.“

Přes spoustu otazníků se pomalu začíná krystalizovat seznam největších kandidátů na zisk titulu. Ligové vedení věří, že během ročníku proočkuje všechny hráče a závěr sezony by se tak mohl odehrát za relativně regulérních podmínek a třeba už i před diváky.

Největším favoritem jsou podle sázkařů obhájci loňského prvenství Los Angeles Lakers, za nimi číhá městský rival Clippers nebo Philadelphie, když všechny tři tyto celky mají za sebou solidní úvodní zápasy. Lehce za očekáváním zůstávají poslední finalisté z Miami, nově poskládaný Brooklyn nebo Milwaukee s nejužitečnějším hráčem soutěže Janisem Adetokunbem. Toto trio zatím fanoušky nepřesvědčilo, když má zřejmě i kvůli zvláštnímu rozlosování na kontě nečekané porážky s outsidery.