Slibují fotky v bikinách či selfie. Češké lakrosačky chtějí na ME do Izraele

PRAHA Od čtvrtka 27. do soboty 29. června se koná v areálu pražské Aritmy už 21. ročník mezinárodního lakrosového turnaje Prague Cup. Na něj naváže na stejném místě první mistrovství Evropy mužů do 20 let. Domácí reprezentace se netají medailovými ambicemi, stejně jako tým žen před blížícím se evropským šampionátem v Izraeli. Na cestu Češky shánějí peníze v kampani na HitHit.cz.

Prague Cup je na evropské scéně velmi oblíbeným turnajem a často slouží i jako závěrečná příprava na letní šampionáty. Podobně je tomu i v letošním roce. Kromě již zmíněné seniorské reprezentace se na svůj vrchol chystají i české juniorky. Ty na konci července odcestují na mistrovství světa do kanadského Peterborough. Loni uspěly na evropském šampionátu dvacítek, kde vybojovaly stříbro.

„Na Prague Cup přijedou také dvě seniorské reprezentace z Rakouska a Nizozemska a anglická reprezentace do 23 let. Jako každý rok nebudou chybět týmy z amerických univerzit. Mužská část je více klubovou záležitostí, ale slibuje velmi kvalitní lakros,“ láká na turnaj jedna z organizátorek Barbara Bažantová. Podle ní má Prague Cup velmi dobré jméno a poslední roky už musí týmy i odmítat.



Česká ženská reprezentace obhajuje ve Vokovicích prvenství. Do startu jejich evropského šampionátu zbývají už jen tři týdny a netají se tím, že chtějí v Izraeli zabojovat o cenný kov. „Holky věří v medaili, dělají pro to vše, myslím, že mají velkou šanci. Přijďte se na ně na Prague Cup podívat,“ zve Bažantová, která je zároveň manažerkou českého výběru. Národní tým by mohl v Netanje od 16. do 25. července navázat na tři bronzy svých předchůdkyň z let 1997, 1999 a 2003.



Ve skupině C se Češky postupně utkají se Švédskem, Španělskem, Finskem a Rakouskem a jsou jasným favoritem na postup z prvního místa. Zvláštností bude, že se zápasy budou hrát kvůli vysokým teplotám vždy až večer. Dva duely začnou Češkám například až ve 22.15. „Když jsme viděly poprvé rozpis, ani jsme tomu nevěřily. Jsme zvyklé trénovat večer, ale maximálně do deseti. Jsme zvědavé, jak nám to sedne. Čekat celý den na noční zápas bude divné, ale víme o tom s předstihem, tak se snad dokážeme dobře připravit,“ říká členka národního týmu Kateřina Hlavsová.



Na cestu do Izraele shánějí reprezentantky ještě 90 tisíc korun od dárců na serveru HitHit.cz. Rozpočet roční přípravy a startovného činil jeden a půl milionu korun. Část uhradila Česká lakrosová Unie, ale poměrně velkou částku platí hráčky ze svého. Mezi odměnami jsou například fotka týmu v bikinách z pláže, selfie hráčky na míru, ale i nevšední zážitky se samotnými reprezentantkami. Jde o lekci jógy, angličtiny, osobní trénink nebo masáž od hráček.



Hned po Prague Cupu startuje na Aritmě mistrovství Evropy mužů do 20 let. A také zde pomýšlí česká reprezentace na medaili. „Doufáme, že český tým má nejvyšší ambice. Je to první šampionát juniorů vůbec, takže o překvapení asi nebude nouze,“ dodává Bažantová. Češi se utkají ve skupině B s Irskem, Izraelem a Polskem. Druhou skupinu tvoří Anglie, Wales, Německo a Lotyšsko.