Smrti jsem se nebál. Pokud by měl někdo zemřít, tak můj soupeř, je to mechanismus k přežití, říká Tyson

New York Legendární boxer Mike Tyson připustil, že se nebojí smrti a místo toho myslí na to, že život může být o dost komplikovanější. V rozhovoru pro britský web The Sportsman se bývalý šampion těžké váhy rozpovídal o tom, jak pracuje v ringu se svojí psychikou.

„Jo, smrti se nebojím. Život může být často komplikovanější než umírání, žít vyžaduje hodně odvahy a boje. Lidé mají všechno a stále si stěžují, berou se moc vážně,“ řekl Tyson.

VIDEO: Noční můra pro Furyho, Joshuu i Wildera. Mike Tyson ukázal v 53 letech formu jako hrom Na smrt nemyslel ani v ringu během tréninků a svých zápasů. „Věděl jsem, že tam existovala nějaká možnost, že umřu, ale nikdy jsem to neřešil. Věděl jsem, že pokud by měl někdo zemřít, tak to byl můj protivník, toto sebevědomí bylo mechanismem k přežití,“ přiznává. Krvelačná bestie Byla to kombinace neuvěřitelné víry a sebevědomí, která pomohla Tysonovi stát se jedním z nejlepších boxerů světa, během tréninků to s ním však tak jednoduché nebylo. Tysonův bývalý trenér Teddy Atlas již dříve prohlásil, že jeho největší slabinou byla jeho mysl. „Měl v sobě zbytky výchovy ze svého těžkého dětství, které prožil v Bronwsville mezi opuštěnými budovami. Když jsem s ním pracoval, tak byl jeden z nejsilnějších, které jsem potkal. Zároveň ale měl chvíle, kdy byl mentálně na dně a nešlo dělat takřka nic,“ řekl jeho bývalý trenér. V dětství byl všude kolem něj jen zločin. Pral se už jako malý, ve svých 13 letech měl na kontě již 38 zatčení, byl zadržen při drobných krádežích nebo po šarvátce s dětmi, které se mu posmívaly za jeho šišlání a pronikavý hlas.

„Nejhorší muž na planetě,“ jak se Tysonovi přezdívalo, začal trénovat v tělocvičně Cuse D’Amata v Brooklynu ve věku 13 let. Tyson ve své knize Železné ambice: Můj život s Cusem D’Amatem vysvětlil: „Byl jsem zkoprnělý, pokud jsem s ním byl sám. Necítil jsem se dobře, když si mě zavolal na kobereček,“ přiznal. Mohla to být rvačka století. Nezkrotný Tyson se kvůli bývalé ženě sápal na Jordana D’Amato je podle široké veřejnosti považovaný za muže, který pomohl v Tysonovi probudit potenciál divokého útočníka. „Byly to ošklivé věci, které mi říkal. Nikdy bych to svým dětem neřekl. Díky němu jsem ale získal techniku, která ze mě udělala šampiona. Udělal ze mě ve správném slova smyslu zvíře,“ vzpomíná boxerská legenda. Když před dvěma týdny Tyson oznámil svůj comeback a předvedl, v jaké je aktuální formě, rozpoutal doslova peklo. Poslední dny pak jeho manažeři sbírají nabídku za nabídkou, dle svých slov je legenda připravena do šesti měsíců na návrat. Svých prvních 19 zápasů Tyson vyhrál stylem K.O., dvanáct z nich v prvním kole. Nyní třiapadesátiletý Američan má v ringu bilanci 37 výher a 1 prohru.