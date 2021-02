Smutná Davidová: Vrátilo se mi střelecké sebevědomí. A pak to takhle zvořu

Pokljuka Byla smutná, zklamaná naštvaná. Neměla ani trochu dobrou náladu a nikdo se jí nedivil. „Je to mistrovství světa a já zastřílím nejhůř v sezoně,“ zoufala si Markéta Davidová, když přišla od trati sprintu, kde se stále ještě bojovalo od medaile. Pak dokonce zapochybovala: „Obávám se, že se nedostanu ani do stíhačky. Tak můžu rovnou ladit na příští týden.“

Až takhle moc zlé to nakonec nebylo. Umístění na 44. místě po 4 střeleckých chybách (2 + 2) Markétu Davidovou, desátou ženu Světového poháru, do nedělního stíhacího závodu pustilo. Ale bude v něm útočit z podobně zadních pozic jako před rokem Tiril Eckhoffová. Ta tehdy coby první dáma poháru vyrobila ve sprintu na šampionátu v Anterselvě dokonce šest chyb a vmáčkla se do stíhačky až coby devětapadesátá.

„No jo. Je to tak, jak to je,“ pronesla zklamaná Davidová.

Co se dělo při vašich položkách na střelnici?

Nevím. Foukalo. A dost. Myslím, že při ležce mi rány sfoukl vítr, na který jsem nestihla zareagovat. A... já nevím.

Startovala jste nejdříve ze všech, s číslem 1. Jak se vám s ním jelo?

Ráda sice tu jedničku nemám, ale na to jsem se snažila nemyslet, což se mi v hlavě docela povedlo. Ale to už je teď úplně jedno, když potom střílíte za čtyři.

Trenéři před včerejším nasazováním do skupin věřili meteorologům, že u nejnižších čísel by měl být slabší vítr. Jenže nebyl, že?

Kdepak, točil se tu už od nástřelu. Ten závod byl hodně i o štěstí.

Pokljuka přitom není známá až tak větrnými dny.

Umí tady foukat, to jo, ale takový ukrutný nárazový vítr jako dneska tu vážně nebývá.

Po úvodních dvou chybách vleže bylo obtížné zůstat v hlavě pozitivní?

Já se snažila. Říkala jsem si: Dneska se bude dost chybovat, tak si snad aspoň tu stojku pohlídám. A ani to se mi nepovedlo.

Ještě v lednovém hromadném závodě v Anterselvě, posledním pohárovém před mistrovstvím světa, jste střílela výborně a zasáhla 19 z 20 terčů. Zato pak přicházely zprávy, že vám střelba na trénincích odešla. Tušíte proč?

Právě že netuším. Proto jsem z toho byla na přípravě dost nesvá. Střelecky jsem se necítila.

Jak jste se toho pocitu pokoušeli zbavit?

Šla jsem s tím za Egilem (trenérem Gjellandem) a něco jsme trošku poupravili na zbrani, abych se na střelnici cítila líp.

České biatlonistky

Co jste štelovali?

Trošku jsme posouvali hák, jen takové malinké detaily, možná jen pro moji hlavu, aby si myslela, že jsme něco změnili.



Fungovalo to?

Jo, na posledních trénincích jsem měla pocit, že mám své střelecké sebevědomí zpátky. Povedly se mi položky ve smíšence, pak jsem i na pátečním tréninku střílela normálně, i když nebyl zrovna malý vítr - a potom jsem to dneska takhle zvorala. Budu se modlit, abych příště zastřílela líp. Ono se i v těch dnešních podmínkách evidentně taky dalo zastřílet, když jsou tady i nuly.